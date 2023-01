Klingnau Wegen Parkuhren: Pendler können beim Bahnhof bald nicht mehr gratis parkieren Statt die kostenpflichtigen Park-and-Rail-Parkplätze beim Bahnhof in Döttingen oder Koblenz zu nutzen, wichen Pendlerinnen und Pendler auf die Grabenstrasse beim Bahnhof in Klingnau aus. Nun schiebt die Stadt diesen Gratisparkierern einen Riegel.

Bei der Parkierungsanlage an der Grabenstrasse in Klingnau werden bald Parkuhren aufgestellt. Philipp Zimmermann

Fünf Franken pro Tag zahlen Pendlerinnen und Pendler, die ihr Auto auf dem Park-and-Rail-Parkplatz der SBB beim Bahnhof in Döttingen oder Koblenz abstellen. Für einige ist das offenbar zu teuer: Sie parkieren ihr Fahrzeug stattdessen gratis einen ganzen Tag auf dem Parkplatz an der Grabenstrasse in Klingnau und steigen im nahen Bahnhof in den Zug. Zwar wurde eine Parkzeitbeschränkung mittels Tafeln markiert, jedoch nie rechtskräftig verfügt.

Dadurch kam es vor, dass die Abstellplätze den Besucherinnen und Kunden nicht mehr zur Verfügung standen. Nun will die Stadt diesen Mangel beheben und zusätzlich zwei Parkuhren aufstellen. Bis zum 15. Februar liegt die Verfügung für die dafür nötige Signalisation öffentlich auf.

Ziel: Parktourismus unterbinden

Bereits im Sommer 2022 genehmigte die Gemeindeversammlung das neue Parkierungsreglement. Dieses dient als rechtliche Grundlage für das Aufstellen der Parkuhren und legt die Gebühren fest: Auf den Parkplätzen bei der Grabenstrasse sind die ersten zwei Stunden gratis (wie im restlichen Städtli), ab der dritten Stunde kostet jede angefangene Stunde einen Franken.

Die Preisgestaltung werde so ausgelegt, dass es zu keinem Parkplatztourismus mehr komme, schrieb der Stadtrat zum Traktandum. Kurzzeitparkierer könnten jedoch nach wie vor gratis parkieren. Gleichzeitig wurde das Reglement für das Nachtparkieren im Parkierungsreglement integriert und das gesamte Gemeindegebiet in verschieden Parkierungszonen aufgeteilt: Städtli (Zone 1), Grabenstrasse (Zone 2), Müligasse, Propsteihof und Schulareal (Zone 3), Schwimmbad (Zone 4) und das übrige Gemeindegebiet (Zone 5).

In der Altstadt gilt nach wie vor, dass maximal zwei Stunden parkiert werden kann. Dies gratis, die Parkscheibe muss aber hinter der Windschutzscheibe sichtbar deponiert werden. Auf den rund zwei Dutzend Parkplätzen der Grabenstrasse dürfen Besucherinnen und Besucher das Auto auch länger stehen lassen, zahlen aber dafür. In den anderen Zonen darf das Fahrzeug maximal 24 Stunden kostenlos abgestellt werden.