Klingnau Tempo 30 für einen Tag aufgehoben – Seifenkistenrennen zieht viel Publikum an Das Seifenkistenrennen in Klingnau sorgt erneut für Begeisterung.

Mit Geschwindigkeiten von über 40 km/h fahren die 7- bis 16-Jährigen die Strasse hinunter. Bild: Philipp Zimmermann

Bereits zum dritten Mal nach dem Revival von 2019 flitzten am Sonntag wieder Seifenkisten in Klingnau die abschüssige Hönger- und Flüestrasse hinab. Einzig Corona hatte zweimal für eine Absage gesorgt. Der Event selbst erfreut sich grosser Beliebtheit und zog erneut, auch dank des sommerlichen Wetters, ein grosses Publikum an.

Die Leute schritten die Strasse hinauf und hinab und feuerte die jugendlichen Fahrerinnen und Fahrern im Alter von 7 bis 16 Jahre an. Die schnellsten Jugendlichen erreichten Geschwindigkeiten von über 40 km/h, wie der Speaker während des zweiten Laufs erzählte. Normalerweise gilt auf der Strecke Tempo 30.

Organisiert wurde das Rennen vom Verein Ehemaliger Jungwächtler und der Jubla. Die kurvige Strecke ist 840 Meter lang. Der erste Lauf wurde morgens, die zwei weiteren am Nachmittag ausgetragen. Die zwei besten werden gewertet.

Wer schnell ins Ziel will, muss Kurven fahren können. Bild: Philipp Zimmermann

Teilnehmer aus der ganzen Schweiz

Das Rennen ist Teil der Schweizer Jahresmeisterschaft. Dementsprechend waren jugendliche Teilnehmer samt ihren Familien aus der ganzen Schweiz, sogar aus dem Tessin, angereist. Auch einige Jungs aus der Region flitzten mit Seifenkisten, die vom Veranstalter dafür eigenes zur Verfügung gestellt werden, die Strasse hinunter. Ihre Zeiten wurden in einer eigenen Kategorie gewertet. Die Jugendlichen der Jahresmeisterschaft verfügen über Gefährte, die sie aufgrund ihrer Bauart deutlich schneller ins Ziel fahren.

OK-Präsident Peter Schödler zeigte sich sehr zufrieden über den reibungslosen Ablauf des Rennens und den grossen Zuschaueraufmarsch. Der Event war in den 60er- bis 80er-Jahren oft durchgeführt worden, ehe es zu einer jahrzehntelangen Pause kam. Nun hat er sich einen festen Platz im Veranstaltungskalender von Klingnau zurückerobert. (pz)