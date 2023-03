Klingnau Stadtratskandidat kritisiert Budgetkürzung der Kulturkommission und verzichtet deswegen auf Wahlplakate Ende März finden in Klingnau die Ersatzwahlen für die zwei frei gewordenen Stadtratssitze statt. Einer der sieben Kandidierenden ist Patrick Güntert, der den Wahlkampf mit einem ungewöhnlichen Aufruf lanciert hat.

In Klingnau kandidieren sieben Kandidatinnen und Kandidaten für zwei Sitze in Stadtrat. Chris Iseli

Beim Budget 2023 musste der Stadtrat von Klingnau nochmals über die Bücher, nachdem ein Rückweisungsantrag der FDP an der Gemeindeversammlung vergangenen November gutgeheissen worden war. Im überarbeiteten Vorschlag, der Einsparungen von über einer Viertelmillion Franken vorsahen, strich der Stadtrat unter anderem die Unterstützung für die Kulturkommission. An der Gmeind Ende Januar segneten die anwesenden Stimmberechtigten den neuen Entwurf schliesslich ab.

Sehr zum Unmut von Patrick Güntert. Der Parteilose, der 2021 als Stadtrat abgewählt worden war, kritisiert in einem Leserbrief in der Regionalzeitung «Botschaft» die Kürzungen für die Kulturkommission. Man solle sich vor Augen führen, dass Klingnau im Ressort Finanzen an dem Punkt angekommen sei, an dem das Budget nur gerettet werden könne, weil man unter anderem der Kulturkommission 34'000 Franken gestrichen hatte, schreibt Güntert, der am 26. März für einen der zwei frei werdenden Stadtratssitze erneut ins Rennen steigt.

Patrick Güntert will nochmals in den Klingnauer Stadtrat. zvg

Man rede hier wohlgemerkt von einer Kommission, die am meisten zur Kultur und zur Unterhaltung im Städtli leiste. Güntert nennt das Neujahrskonzert, Kino im Hallenbad, die Kulturnacht oder Kunst im Schloss. Er habe sich daher entschieden, für die bevorstehenden Wahlen explizit keine Flyer und Wahlplakate aufzuhängen. Stattdessen überwies er 500 Franken an die Kulturkommission, in deren Vorstand auch seine Ehefrau sitzt. Güntert fordert überdies die übrigen sechs Kandidatinnen und Kandidaten dazu auf, es ihm gleichzutun.

Günterts Berechnungen laut Stadtschreiber falsch

Stadtschreiber Ueli Gantenbein stellt auf Anfrage die Zahlen richtig: «Normalerweise beträgt der Beitrag des Stadtrates an die Kulturkommission 12’000 Franken pro Jahr und nicht wie erwähnt 34’000 Franken.» Weil wegen der Coronapandemie noch Geld vorhanden war, da damals keine oder nur wenige Veranstaltungen stattfanden, habe die Kommission noch knapp 30’000 Franken in der Kasse.

Günterts Berechnungen rief auch Daniel Zimmermann, Präsident des Schlossvereins auf den Plan. Er entgegnet ihm in einem Leserbrief, dass er nicht bewerten möchte, aber auch andere Institutionen im Ort, wie die Stadtmusik, das Theater Klingnau oder eben der Schlossverein namhafte Beiträge zur Kultur im Städtli leisten würden. Im Fall des Schlosservereins würden Aktivitäten seit Jahren mit Mitglieder-, Sponsoren-, sowie Gönnerbeiträge und ohne Gemeindebeiträge finanziert.

Zimmermann ruft seinerseits die Stadtratskandidatinnen und - kandidaten dazu auf, sollte das Bedürfnis nach kultureller Unterstützung bestehen, doch den Verein, dem er vorsteht, zu unterstützen.

In einer Stellungnahme auf der Plattform Crossiety präzisiert der Stadtrat die kritisierte Sparmassnahme und erklärt, dass sich die Mindereinnahmen von 34'000 Franken auf den Bereich Kultur und Kommunikation als Ganzes beziehen und davon nur 12'000 Franken auf die Kulturkommission entfallen.

Ein Rechnungsfehler im Leserbrief von Patrick Güntert? Der Stadtratskandidat winkt ab. Er habe bewusst «Kulturkommission» in seinem Leserbrief stehen lassen, um aufzurütteln. «Ich wollte für das Thema Budget sensibilisieren», sagt er auf Anfrage. «Ich hätte mir aber viel mehr Diskussionen um den Leserbrief gewünscht. Und hätte ich einmal ‹Kultur und Kommunikation› statt ‹Kulturkommission› geschrieben, hätte es nicht einmal Reaktionen gegeben.»

Patrick Güntert kritisiert, dass beim Stadtrat der Mut fehle, Sparmassnahmen konsequent anzugehen, auch wenn diese unbeliebt seien. Und: «Man darf nicht nur bei einzelnen sparen, wie etwa bei der Kultur oder beim Altersausflug, sondern überall.»