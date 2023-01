Klingnau Selbstunfall bei beliebtem Aussichtspunkt – Tisch und Bänkli zerstört Auf dem Klingnauer Hönger widerfuhr einem Autofahrer am Samstag ein Malheur mit Folgen.

Ein Autolenker fuhr beim Hönger den Tisch, ein Bänkli und den Abfallkübel um. Bild: Philipp Zimmermann

Unschöner Anblick auf dem Hönger am Dienstagmorgen: Beim Aussichtspunkt sind eines der zwei roten Bänkli und der steinerne Tisch zerstört. Am Boden liegt auch der 110-Liter-Abfallkübel. Es handelte sich allerdings nicht um einen Vandalenakt, wie man hätte vermuten können. Tatsächlich wurde der Schaden durch einen Selbstunfall am Samstagnachmittag verursacht. Das bestätigen mehrere Personen auf Facebook sowie die Gemeinde auf Anfrage.

Offenbar hatte ein Autolenker sein Fahrzeug neben den Bänkli abstellen wollen, so wie das viele andere auch schon getan haben. Doch bei diesem Rückwärtsmanöver kam es zum Malheur mit den genannten Schäden.

Der Lenker meldete den Schaden sogleich der Polizei, welche die Gemeinde informierte. Diese verzichtete auf eine Anzeige. Es blieb beim Sachschaden, der auf den ersten Blick sicher im vierstelligen Bereich liegen dürfte. Neben dem Aussichtspunkt, von dem man auf einen Teil des Unteren Aaretals und bei Föhn bis zu den Alpen sieht, geht es eine steile Wiese hinab – nicht auszudenken, wenn das Auto dort hinunter geraten wäre. (pz)