Klingnau Panne vor Referendumsabstimmungen zu Bauland-Filetstück und Fussballplatz: In den Unterlagen fehlt ein Kuvert Am Dienstag haben die Stimmberechtigten von Klingnau die Unterlagen für die Referendumsabstimmungen vom 6. November erhalten – allerdings sind diese unvollständig. Können die Abstimmungen nun trotzdem durchgeführt werden? Das sagt die Gemeinde.

In den Unterlagen fehlt das Stimmzettelkuvert. pz

Am Dienstag erhielten die Stimmberechtigten von Klingnau per Post die Unterlagen für die Referendumsabstimmungen vom Sonntag, 6. November. Dabei ist es zu einer Panne gekommen: In den Unterlagen fehlen die beiden Stimmzettelkuverts. Betroffen sind sowohl die Abstimmung der Einwohnergemeinde zur Obermatte sowie jene der Ortsbürger zum Fussballplatz.

Per Mitteilung vom Mittwochmorgen informiert die Gemeinde über die Panne und schreibt von einem «Fehler beim Verpacken der Abstimmungsunterlagen».

Doch können die Abstimmungen trotzdem durchgeführt werden? Ja, sagt die Gemeinde nach Rücksprache mit der zuständigen Stelle des Kantons. Das fehlende Stimmzettelkuverts soll den Stimmberechtigten bis Ende Woche – und somit innert der gesetzlichen Frist – zugestellt werden.

Rechts im Bild befinden sich Häuser des Obermattenrings. Links davon befindet sich der Grossteil der Obermatte. Valentin Hehli

Doch was geschieht mit Stimmkuverts, die Stimmberechtigte schon zuvor an die Gemeinde schicken?

Diese werden «separiert», schreibt die Gemeinde und fährt fort: «Sollten sich dabei Stimmabgaben befinden, bei denen die Stimmzettel lose im Abstimmungskuvert liegen oder ein nicht amtliches Kuvert als Stimmzettelkuvert verwendet wurde, so werden diese als gültig gezählt.» Dieses Vorgehen sei rechtlich zulässig und sei vom Kanton vorgegeben worden.

Fünf Referenden zu zwei Themen

Klingnau stimmt am 6. November über fünf Referenden ab. Vier betreffen die Erschliessung des Bauland-Filetstücks Obermatte für zirka 25 Einfamilienhäuser, konkret um (Erschliessungs-)Kredite, welche die Gmeind der Einwohner gesprochen hatte.

Beim fünften Referendum stimmen die Ortsbürger über den Baurechtsvertrag mit dem FC Klingnau auf ihrer Parzelle auf der Zirkuswiese. Auch die Einwohnergemeinde hatte einen Baurechtsvertrag für eine zweite Parzelle gutgeheissen. Dagegen wurde das Referendum nicht ergriffen.

Neben dem Reitplatz rechts im Bild will der FC Klingnau einen neuen Fussballplatz im Baurecht erstellen. Severin Bigler

Pannen im Zusammenhang mit Wahl- oder Stimmzettelkuverts kommen immer wieder vor. So verschickte die Gemeinde Lengnau zwei Wochen vor dem Wahltermin für National- und Ständerat im Oktober 2015 versehentlich zwischen 50 und 100 Wahlkuverts doppelt.

Zweimal abstimmen durften die Empfänger nicht, sie hätten sich strafbar gemacht. Vielmehr mussten sie ein Kuvert bei der Gemeindekanzlei wieder abgeben. Dort lag auch der Grund für das Versehen: Auf der Kanzlei, wo die Couverts adressiert wurden, hatte man Teile des Namensregisters doppelt ausgedruckt. Betroffen waren Einwohner, deren Namen mit St, Su und T beginnen.

Vier Jahre später fehlten in vereinzelten Kuverts für die National- und Ständeratswahlen Werbe-Flyer der Parteien, in anderen waren sie doppelt vorhanden. Insgesamt wurden damals im Aargau 450'000 Wahlkuverts mit 17 Flyer verschickt. Wie viele Kuverts von dieser Panne betroffen waren, konnte der damalige Regierungssprecher nicht sagen.