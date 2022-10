Klingnau Obermatte-Debatte: Das sind die wichtigsten acht Punkte zur umstrittenen Abstimmung über das Bauland-Filetstück An der Urne entscheidet das Klingnauer Stimmvolk über das heissdiskutierte Geschäft Obermatte: Um das Bauland erschliessen zu können, müssen verschiedene Kredite und eine Teiländerung des Nutzungsplans genehmigt werden. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Seit 50 Jahren ist die Obermatte in Klingnau als Bauzone eingezont. Valentin Hehli

Selten sorgt eine Abstimmung in Klingnau derart für Emotionen und rote Köpfe wie jene zur Obermatte. Das Stück Land oberhalb des Rebbergs ist die grösste, zusammenhängende Baulandreserve der Stadt. Um dieses überbauen zu können, muss das Volk der Teiländerung des Nutzungsplans und verschiedenen Erschliessungskrediten zustimmen. Am 6. November befinden die Klingnauerinnen und Klingnauer bereits zum dritten Mal innert anderthalb Jahren darüber.

Worüber wird an der Urne abgestimmt?

An der Sommergmeind vom vergangenen Juni segnete das Klingnauer Stimmvolk beim zweiten Anlauf alle Geschäfte zur Erschliessung und Überbauung der Obermatte mit einer Zweidrittelmehrheit ab.

Gegen vier von sechs Teilgeschäften wurde das Referendum ergriffen, weshalb darüber nochmals abgestimmt wird: die Teiländerung des Nutzungsplans sowie drei Kredite zum Ausbau der Steigstrasse, die Erschliessung mit dem stadteigenen Netz für die Signalversorgung (SVK) sowie die gesetzlich verlangte Offenlegung und Verlegung des Obermattenbachs.

Der Zusatzkredit für die Sanierung der Fassung des Obermattenbachs und der Schmutzwasserleitung Sionerweg über 900'000 Franken und die Erschliessung der Obermatte mit Trinkwasser für 1,29 Millionen Franken sind bereits rechtskräftig.

Seit wann ist die Obermatte Bauland?

Im Jahr 1972 ist das 2,8 Hektare grosse Gebiet als Bauland eingezont worden. Gemäss Paragraf 33 des kantonalen Gesetzes über Raumentwicklung und Bauwesen ist der Stadtrat dazu verpflichtet, eingezontes Bauland zeitgerecht zu erschliessen oder auf Antrag erschliessungswilliger Grundeigentümer erschliessen zu lassen.

Weshalb ist die Wiese noch nicht überbaut?

In den vergangenen 50 Jahren ist ein Teil der Obermatte überbaut worden. Gemäss rechtskräftigem Erschliessungsprogramm der Stadt aus dem Jahr 2005 hätte das Gebiet oberhalb des Rebbergs bereits bis im Jahr 2012 erschlossen sein müssen. Durch andere, vorgezogene Sanierungsprojekte wurde dieses Projekt verzögert und bis jetzt noch nicht realisiert.

Seit rund acht Jahren verhandeln die Stadt und die Grundeigentümer über die optimale Gestaltung des Gebiets. Im Juni 2021 kam das Geschäft erstmals vors Volk – fast alle Teilgeschäfte wurden dabei abgelehnt.

Was ist auf der grünen Wiese geplant?

Zurzeit wird das Bauland landwirtschaftlich genutzt. Auf der Wiese könnten dereinst 25 Einfamilienhäuser Platz finden. Vor rund zehn Jahren beschloss das Klingnauer Stimmvolk mit der Revision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO), dass nicht mehr beliebige, zweistöckige Häuser gebaut werden dürfen, sondern nur noch zweistöckige Einfamilienhäuser.

Die angepasste Bau- und Nutzungsordnung, über die an der Urne abgestimmt wird, soll verschiedene Punkte regeln. Die Häuser dürfen beispielsweise nur noch mit Flachdächern gebaut werden, «um auch ein zurückhaltendes Erscheinungsbild zur gewährleisten», schreibt die Stadt. Die Dächer sind zu begrünen, sollen aber zur Energiegewinnung mit Solaranlagen genutzt werden. Weder Dachterrassen noch Attikageschosse sind erlaubt.

Der Gestaltungsplan Obermatte soll regeln, wie sich die Bebauung in die Landschaft einfügt. Auch schreibt er eine Mindestgrünfläche vor – ein Novum in Klingnau. Der Stadtrat kann diesen, nachdem die BNO-Teiländerung rechtsgültig wird, in eigener Kompetenz bewilligen.

Was stört die Gegner am Projekt?

Die Kritik ist vielfältig. So heisst es, dass es sich um ein «Luxusprojekt für Besserverdienende» handle. Auch bemängelt das Referendumskomitee grundsätzlich, dass die grüne Wiese an idyllischer Lage oberhalb des Rebberges überbaut werden soll und damit ein wertvolles, ökologisches Naherholungsgebiet verloren gehen würde. Befürchtet wird zudem, dass die Kosten für die Erschliessung des Landes die ohnehin schon schwierige finanzielle Lage der Stadt noch weiter belasten würden.

Der Stadtrat macht in den Abstimmungsunterlagen aber darauf aufmerksam, dass von den Investitionen von rund 4,3 Millionen Franken, welche die Stadtkasse belasten, über 70 Prozent auch ohne die Erschliessung der Obermatte getätigt werden müssen. So etwa die Arbeiten zu den Wasser- und Abwasserleitungen oder die Offenlegung des Bachs.

Nach Abzug der Grundeigentümerbeiträge und Anschlussgebühren bleiben noch rund 0,64 Millionen Franken zu Lasten der Einwohnergemeinde und den verschiedenen Werken übrig, die sich nur auf die Erschliessung der Obermatte im Zusammenhang mit der geplanten Überbauung beziehen.

In den Abstimmungsunterlagen schreibt das Komitee, dass das Gemeindebudget ein Minus von 24,3 Millionen Franken aufweise – ein offenkundiger Fehler. Stadtrat Kuno Schumacher verwies kürzlich an einer Infoveranstaltung darauf, dass das Budget 2022 mit einem Minus von 400'000 Franken rechnet. Auch betont der Stadtrat, dass das Projekt finanziell tragbar sei.

Wer zahlt die Erschliessungskosten?

Die Erschliessungskosten werden gemäss geltenden Reglementen aufgeteilt. Konkret heisst das:

Von den 2,42 Millionen Franken für den Ausbau Steigstrasse übernehmen die Grundeigentümer 1,305 Millionen.

Die Kosten über 88’000 Franken für die Erschliessung mit dem stadteigenen Netz für die Signalversorgung (SVK) trägt die Stadt.

An die 662’000 Franken für die Offenlegung und Verlegung des Obermattenbachs zahlen die Grundeigentümer 380'000 Franken.

An den bereits rechtskräftigen Krediten für die Wasser- und Abwassererschliessung von 4,13 Millionen Franken beteiligen sich die Grundeigentümer mit 1,283 Millionen.

Die Beiträge kann die Stadt gemäss den gültigen Erschliessungsreglementen beim Baubeginn von den Grundeigentümern einfordern.

Was sagen die Grundeigentümer?

Nach dem erfolgreich ergriffenen Referendum ist die Ernüchterung bei den Landbesitzern gross. Gegenüber dieser Zeitung teilten sie mit, dass es Grundeigentümer gebe, die schon vor Jahren auf der Obermatte bauen wollten und die schöne Aussicht geniessen möchten, so wie Mitglieder des Referendumskomitees, die schon in dieser Gegend wohnen dürften.

Sowohl die Landbesitzer als auch der Stadtrat kritisieren, dass bei den Argumenten der Gegnerinnen und Gegner vor allem Eigeninteresse auszumachen sei.

«Durch die im Gestaltungsplan auferlegten Massnahmen für den Grünanteil werden neue, wertvolle Räume für Biodiversität geschaffen», schreibt die Stadt. «Dies wird auch durch die Ausdohlung des Obermattenbachs unterstützt.»

Was passiert bei einem Nein an der Urne?

Zum einen können die bereits rechtskräftigen Kredite (Sanierung Obermattenbach und Trinkwassererschliessung) nicht im bewilligten finanziellen Umfang umgesetzt werden: Aufgrund der fehlenden Synergien würden diese beiden Geschäfte teurer ausfallen.

Auch hätten die Grundeigentümer die Möglichkeit, die Erschliessung der Obermatte vorzufinanzieren und einen weniger detaillierten Gestaltungsplan ohne Mindestgrünfläche auf der Basis der heutigen BNO auszuarbeiten, der möglicherweise vom Kanton nicht akzeptiert würde.

Der Stadtrat befürchtet deshalb, dass das Bauland auf Druck des Kantons ausgezont werden müsste, was Entschädigungszahlungen an die Grundeigentümer zur Folge haben könnte. Solche drohen laut Stadtrat in Höhe von bis zu einem zweistelligen Millionenbetrag. Ein entsprechendes Urteil des Verwaltungsgerichts zu einem Fall in Mellingen ist vor Bundesgericht hängig. Stadtrat Kuno Schumacher verwies zudem kürzlich an der Infoveranstaltung auf zwei Rechtsgutachten, welche die Gemeinde in Auftrag gegeben hat.

Das Referendumskomitee bezeichnet die Entschädigungszahlungen wegen des fehlenden Präzedenzfalls als «reine Angstmacherei».