Klingnau Knäkente, Bartmeise und Sumpfhühner: Der Stausee zieht wieder spektakuläre Vögel an Melodiöses Gezwitscher, farbiges Gefieder und seltene Arten: Welche Vögel jetzt am Klingnauer Stausee herumstelzen und warum.

Die Bartmeise ist die einzige Vertreterin einer vorwiegend in tropischen Regionen verbreiteten Familie. Alex Spichale/AZ-Archiv

«Der Klingnauer Stausee gehört definitiv zur Crème de la Crème, zu den Top-Gebieten in der Schweiz», sagt Livio Rey von der Vogelwarte Sempach und kommt aus dem Schwärmen nicht mehr raus. «Diese Artenvielfalt ist sehr aussergewöhnlich.» Am Klingnauer Stausee wurden schon über 300 Vogelarten beobachtet, das sind rund dreiviertel aller Vogelarten in der Schweiz.

Das Spezielle am Stausee in Klingnau: Es hat viele verschiedene Habitate auf kleinem Raum – ein Traum für jeden Vogel: «Es hat Auenwald, Fliess­gewässer, den See, Schilfgürtel, Schlickflächen oder es hat auch Landwirtschaftsgebiet in der direkten Umgebung. Das führt dazu, dass es auf kleinem Raum sehr viele Vögel hat», so der ­Vogelexperte. All diese Gegebenheiten führen dazu, dass die Enten und Vögel einfach an viel Nahrung kommen – ein Vogelparadies.

Livio Rey relativiert: «Es gibt keine Vogelarten, die man nur am Klingnauer Stausee antrifft.» Schweizweit gibt es laut dem Vogelexperten aber nur sehr wenige Gebiete mit solch einer Diversität. «Im Moment ist ein guter Zeitpunkt, um die Knäkente zu beobachten. Das ist wirklich eine sehr schöne Ente, die in West­afrika überwintert und jetzt im Durchzug bei uns ist.»

Zahlreiche Exoten leben in Klingnau

Dann gäbe es noch die Bartmeise, die einzige europäische Vertreterin einer Familie, vorwiegend in tropischen Regionen verbreitet. «Diese kommt im Schilfgebiet vor und ist etwas schwieriger zu entdecken», so Livio Rey. Wenn der Sommer etwas näher kommt, verweilt auch der Pirol in Klingnau. «Das ist ein sehr schöner und attraktiver Vogel mit leuchtend gelbem ­Gefieder, schon fast ein tropischer Vogel.»

Im April kommen auch Sumpfhühner, Tüpfelsumpfhühner oder auch das kleine Sumpfhuhn aus dem Süden in den Aargau. Vor allem das Tüpfelsumpfhuhn wagt sich selten auf die offene Schlickfläche hinaus und huscht bei Gefahr blitzartig wieder ins dichte Pflanzengewirr zurück.