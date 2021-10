Klingnau Kinder toben sich auf mobilem Pumptrack aus – eine fixe Anlage könnte 2022 folgen Der Rundkurs für Trottinette, Velos, Inlineskates und Skateboards bleibt noch zwei Wochen in Klingnau stehen. Ob eine fixe Anlage folgt, entscheidet das bald das Stimmvolk.

Die vorübergehende Anlage neben der Propsteiturnhalle in Klingnau macht Lust auf mehr. Zvg/Michael Kaufmann

Über den Kredit für einen neuen Pumptrack muss die Klingnauer Wintergmeind zwar erst noch befinden. Einen kleinen Vorgeschmack auf den Rundkurs mit Wellen liefert aber schon jetzt eine mobile Anlage auf dem Schulareal.

Seit vergangenem Samstag steht der Parcours auf Initiative des Stadtrates auf dem Platz neben der Propsteiturnhalle, schreibt die Gemeinde auf der Plattform Crossiety. Der mobile Pumptrack kann noch in den nächsten zwei Wochen mit Velos, Kickboards, Skateboards oder Inlineskates befahren werden.

Die Gemeinde weist darauf hin, dass das Befahren der Anlage und das Zuschauen auf eigene Gefahr erfolge, Versicherung Sache der Benutzerinnen und Benutzer sei und Helmpflicht bestehe. Beim Benutzen der Anlage sei gegenseitige Rücksichtnahme geboten – motorisierte Fahrzeuge seien nicht gestattet. «Der Pumptrack bietet ein ideales Trai­- ningsfeld für sicheres Radfahren, fördert die Geschicklichkeit und Koordination sowie Kraft und Ausdauer. Vor allem aber garantiert er eine Menge Spass.»

Ein Pumptrack im Zurzibiet bereits gebaut, 2022 könnten drei weitere folgen

Der erste asphaltierte Pumptrack im Zurzibiet wurde im November 2019 in Bad Zurzach mit der Einweihung des Primarschulhauses Langwies eröffnet. In Klingnau meldete sich eine Klasse der Klingnauer Primarschule vor rund zwei Jahren beim Stadtrat und äusserte ihren grossen Wunsch. Mittlerweile hat das Projekt Fahrt aufgenommen – nicht zuletzt dank der ehrenamtlichen Arbeit der IG Pumptrack Klingnau.

Am 25. November entscheidet das Klingnauer Stimmvolk über den Kredit in der Höhe von 250'000 Franken. Auch der Lengnauer Gemeinderat beantragt am der Wintergmeind vom 26. November einen Kredit über 200'000 Franken für den Bau eines Pumptrack auf der Wiese unterhalb des Schulhauses Rietwise.

In Würenlingen lancierten fünf Familienväter dieselbe Idee Im Frühling 2020. Mit Sponsoren, Crowdfunding und einem Sponsorenlauf sammelt der Verein Pumptrack Würenlingen das dafür nötige Geld. Der Rundkurs soll im kommenden Jahr bei der Tartanbahn neben der Turnhalle Tannenweg gebaut werden. (az)