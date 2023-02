Interview Aargauer Hundeführerin in der Türkei: «Das hier ist eine Extremerfahrung»

Hundeführerin Monika Suter, die sonst als Teamleiterin auf der Intensivstation der Hirslanden Klinik Aarau arbeitet, ist mit ihrer Hündin Nukka in der Türkei im Einsatz. Dort, wo die Zerstörung durch die Erdbebenkatastrophe die Menschen am heftigsten getroffen hat. Ihre Mission: Überlebende in den Trümmern finden.