Klingnau Stadtammann Scherrer und Stadträtin Mrose erklären ihren Doppelrücktritt Stadtammann Reinhard Scherrer (Die Mitte) und Stadträtin Elvira Mrose (FDP) legen im März ihr Amt nieder. Will Vizestadtammann Uwe Schewe die Nachfolge von Scherrer antreten?

Exklusiv für Abonnenten

Die Gemeindeverwaltung Klingnau teilt sich in der Propstei die Räumlichkeiten mit der Schule. Philipp Zimmermann

In drei Monaten wählt das Klingnauer Stimmvolk eine neuen Stadtammann und zwei neue Exekutivmitglieder: Reinhard Scherrer (Die Mitte) und Stadträtin Elvira Mrose (FDP) treten aus persönlichen Gründen per 26. März auf den Zeitpunkt der Ersatzwahlen zurück.

Der Stadtrat sah sich in den vergangenen zwei Jahren wiederholt im Gegenwind. So musste das Stimmvolk drei Mal über die Erschliessung der Obermatte entscheiden - das erste Mal lehnte die Gemeindeversammlung die Traktanden ab, gegen die Zustimmung wurde das Referendum ergriffen. Der Fussballplatz im Grie kam insgesamt vier Mal an die Urne. Und zuletzt lehnte die Wintergmeind das Budget 2023 ab.

Stadtammann Reinhard Scherrer (Die Mitte). zvg

Offenbar haben die Ereignisse in den vergangenen Monaten bei Reinhard Scherrer Spuren hinterlassen. Auf Anfrage sagt er: «Im aktuellen Umfeld versuchen sich Kräfte zu profilieren, die nicht zu einer positiven Stimmung beitragen.» Sie würden die Arbeit von Behördenmitgliedern schlecht reden, die aktiv seien und zu einer positiven Entwicklung beitragen würden. «In diesem Umfeld stelle ich mein Engagement als Stadtammann nicht mehr zur Verfügung.» Mit Jahrgang 1951 sei er seit einigen Jahren im Ruhestand. «Ich freue mich auf Junge, die anpacken und mit frischem Elan das Ruder in die Hand nehmen.»

Reinhard Scherrer ist seit 2015 Mitglied des Stadtrates, rund zwei Jahre später wählte ihn das Stimmvolk im zweiten Anlauf als Stadtammann. «Ich engagiere mich gerne sach- und zielorientiert. Das Amt als Stadtrat und Stadtammann ist eine abwechslungsreiche und sehr interessante Arbeit», sagt er.

Als Höhepunkte bezeichnet er die verschiedenen Projekte, die er erfolgreich habe umsetzen können, etwa das Projekt Obermatte, den Materialabbau im Hard-Härdli oder die Quartierentwicklungen Oberi Au und Städtli Nordwest. «Sie wurden jeweils in aufwendiger Zusammenarbeit mit den Grundeigentümern bearbeitet.» Als Tiefpunkt nennt er das erste Wahlergebnis 2015, als bei der Stadtammann-Wahl am meistern Stimmen erhielt, nicht aber als Stadtrat gewählt worden war.

Elvira Mrose: Gründe seien vielfältig

Noch länger im Amt ist Elvira Mrose. Sie habe in diesen neun Jahren viel gelernt und erreicht, sagt sie auf Anfrage. «Es hat mir sehr Spass gemacht zu debattieren und gute Lösungen für die Stadt Klingnau, die Verwaltung und die Bevölkerung zu finden.» In ihrer zweiten Amtsperiode war sie Frau Vizestadtammann. Bei den Gesamterneuerungswahlen 2021 stellte sie sich erneut für dieses Amt zur Wahl, unterlag aber im zweiten Wahlgang dem neu in den Stadtrat gewählten Uwe Schewe (SVP).

Stadträtin Elvira Mrose (FDP). Zvg / Aargauer Zeitung

Die Gründe für ihren vorzeitigen Rücktritt seien vielfältig und hätten nicht ausschliesslich mit ihrer Abwahl als Vizestadtammann, den Referenden oder dem abgelehnten Budget zu tun. Auch seien ihre persönlichen Gründe nicht alle identisch mit denjenigen von Reinhard Scherrer. «Für mich ist die Zeit reif für eine Veränderung.»

Als Höhepunkte nennt Elvira Mrose etwa das 775-Jubiläum der Stadt zu Beginn ihrer Amtszeit, als sie als OK-Präsidentin mit der Konzeption des Festes beauftragt war. Oder die Eröffnung des Jugendtreffs Döttingen-Klingnau vor einem Monat. Bei all ihren Vorstands- und Präsidiumstätigkeiten sei die regionale Zusammenarbeit im Vordergrund gestanden. «So habe ich auf einen Regionalen Sozialdienst mit Standort in Döttingen hingearbeitet. Die Verwaltung ist somit besser aufgestellt und die Klienten professioneller beraten.» Sie empfehle dieses Amt gerne weiter. «Es ist eine persönliche Bereicherung. Frauen sind für diesen Job bestens geeignet.»

Noch unklar, ob Uwe Schewe kandidiert

Vizestadtammann Uwe Schewe (SVP) bedauert den Doppelrücktritt. «Ich habe beide sehr geschätzt.» Die Demission von Reinhard Scherrer habe sich schon länger abgezeichnet. Dass aber auch Elvira Mrose zurücktritt, habe ihn überrascht. «Zwei neue Stadtratsmitglieder können nun für frischen Wind sorgen, und ein neuer Stadtammann kann Vollgas geben.»

Ob er allenfalls als neuer Vorsteher kandidiert, lässt Uwe Schewe offen. «Es gibt noch einige unbeantwortete Fragen», sagt er. Er werde sich aber über die Festtage Gedanken machen, sich mit der Familie und dem Arbeitgeber besprechen sowie das Gespräch mit seiner und den anderen Parteien suchen. Eine andere Frage sei auch die Ressortverteilung. «Das Ressort Bildung würde ich nur ungern aufgeben.»