Klingnau Juso-Kandidatin: «Ich habe Angst um mein Kind, wenn ich an den Klimawandel denke» Cassidy Suter, 26, aus Klingnau kandidiert auf der Juso-Liste für die Nationalratswahlen. Ihre Kernthemen: Klima und Integration. Die alleinerziehende Mutter erklärt, wo sie im eigenen Umweltverhalten an ihre Grenzen stösst und wie sie als Fremde ihre Kindheit erlebt hat.

Wir treffen Cassidy Suter in der Mittagspause auf dem unteren Bahnhofplatz in Baden. Gerade eben ging ein Regenschauer über der Stadt nieder. Der Platz ist fast menschenleer. Am vergangenen Freitag war dies anders. Rund 100 Aktivistinnen und Aktivisten versammelten sich hier zum Klimastreik, darunter auch Cassidy Suter.

Cassidy Suter auf dem unteren Bahnhofplatz in Baden: Die Klingnauerin steigt für die Juso ins Rennen um einen Nationalratssitz. Bild: Daniel Weissenbrunner

Der Klimawandel ist eines der Kernthemen der Klingnauerin, die auf der Juso-Liste für die Nationalratswahlen vom 22. Oktober kandidiert. «Ich habe Angst um mein Kind und um uns alle, wenn ich an den Klimawandel, den Kapitalismus und all diese unterdrückerischen Systeme denke», sagt die Mutter einer achtjährigen Tochter.

Sie hält inne: Sie wisse, dass sie die Welt nicht alleine verändern könne, so die 26-Jährige. «Ich möchte aber meinen Beitrag dazu leisten, dass in der Gesellschaft ein Umdenken stattfindet.» Dass sie dabei zuweilen an die eigenen Grenzen stosse, sei ihr bewusst, gibt sie zu. Cassidy Suter, deren Mutter aus Australien kommt, fliegt ab und zu nach Down Under, um Freunde und Verwandte zu besuchen. Auch mit dem Widerspruch, dass sie ein Auto mit fossilem Antrieb besitzt, muss sie leben. «Ohne ginge es schlicht nicht, um Arbeit und Familie organisatorisch unter einen Hut zu bringen», sagt die alleinerziehende Mutter.

Forderungen ja, aber wenn es ums eigene Verhalten geht – wo liegt also die Grenze? Cassidy Suter überlegt. Das muss am Ende jede Person für sich selbst entscheiden. Die wissenschaftlichen Modelle würden aber unmissverständlich aufzeigen, «dass wir so nicht weitermachen können». In die Pflicht nimmt sie die globalen Grosskonzerne. «Die Hauptverursacher der Klimaerwärmung.»

Grossen Teil der Kindheit in Australien verbracht

Suter ist seit zwei Jahren Mitglied in der Juso. Eine andere Partei sei für sie nicht in Frage gekommen. Schon gar nicht eine bürgerliche. «Integration, Inklusion, Solidarität und Gleichstellung sind drängende Themen», sagt die gelernte Kosmetikerin, die in einer Firma in Nussbaumen 80 Prozent arbeitet. «Leider müssen wir immer noch und immer wieder um die Freiheit kämpfen», sagt Cassidy Suter. Sie hat das am eigenen Leib erlebt, als sie mit 17 Jahren schwanger wurde. «Ich hatte zum Glück das Privileg, autonom über meinen Körper und meine Zukunft zu entscheiden.»

Cassidy Suter: «Ich möchte aber meinen Beitrag dazu leisten, dass in der Gesellschaft ein Umdenken stattfindet.» Bild: Daniel Weissenbrunner

Cassidy Suters Biografie unterscheidet sich auch sonst von manch einer Bundeshauskandidatin oder einem -kandidaten. Sie verbrachte einen grossen Teil ihrer Kindheit in Australien, weil ihr Vater an der Ostküste einige Autostunden nördlich von Sydney eine Stelle als Spengler annahm. Erst 2011 kehrte die Familie in die Schweiz zurück.

Sie habe damals erfahren müssen, was es heisst, als Fremde Fuss zu fassen. Sie und ihr jüngerer Bruder wurden nach dem Neustart in der Schweiz in eine Integrationsklasse eingeteilt. «Wir waren etwa zehn Kinder aus der ganzen Welt», sagt sie. Sie hätte das Glück gehabt, die Sprache zu verstehen und von den Lehrpersonen deshalb nicht schikaniert zu werden, so wie andere Kinder. «Diese Erlebnisse waren prägend.»

So lag es für Suter mit ihrem Wertespektrum daher auf der Hand, der Juso beizutreten. Inzwischen sitzt sie auch im kantonalen Vorstand der Partei und ist darüber hinaus in Klingnau Ansprechperson für die SP und politisiert im Vorstand der Bezirkspartei.

Wahlkampf ausschliesslich über soziale Medien

Wer ihr zuhört, kommt unweigerlich zum Schluss: Ihre Tage sind mit Job, Familie und Politik eng durchgetaktet. Und jetzt noch Wahlkampf für den Nationalrat. Wie geht das zeitlich und energetisch zusammen? «Genau aus diesem Grund verzichte ich auf öffentliche Veranstaltungen», erklärt sie. Ihren Wahlkampf bestreitet sie ausschliesslich über die sozialen Medien, auch weil sie selber über kein Budget verfügt.

Auf der Juso-Liste steigt sie von Listenplatz 10 ins Rennen. «Ich mache mir nichts vor: Meine Chancen sind natürlich gering.» Dennoch hofft sie auf ein gutes Resultat. Ihr Credo formulierte sie einst im Bewerbungsschreiben für den Juso-Vorstand wie folgt: «Ich möchte weiterhin über die Erfahrungen anderer Menschen lernen, die sich von meinen eigenen unterscheiden. Ich möchte weiterhin über meine eigenen Vorurteile lernen und darüber, wie ich ihnen entgegentreten kann.» Diese Botschaft hat für sie nach wie vor Gültigkeit, sagt Suter und macht sich zurück an ihren Arbeitsplatz.