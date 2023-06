Klingnau Grossbrand wütet bei Entsorgungsfirma – Ein Lebenswerk in fünf Stunden zerstört Eineinhalb Tage nach der verheerenden Feuersbrunst ist mit den Ermittlungs- und Aufräumarbeiten begonnen worden. Oberstes Ziel der Häfeli-Brügger AG ist es, den Normalbetrieb so schnell wie möglich wieder aufzunehmen.

Rundgang auf dem durch den Brand verwüsteten Häfeli-Brügger AG in Klingnau am Montag nach dem Brand. Bild: Alois Felber

Verkohlte, schief stehende Mauern, eingestürzte Dächer, geborstene Gasflaschen und zahllose verbogene Stahlträger zeugen von der vernichtenden Kraft des Feuers, das in der Nacht auf Sonntag auf dem Areal der Transport- und Recyclingfirma Häfeli-Brügger AG im Klingnauer Industriequartier Zelgli wütete. Überall sind Menschen mit Gesichtsmasken und Schutzhelmen unterwegs: Brandermittler, Zeitungs- und Fernsehjournalisten sowie die Angestellten der Firma, die vom Ereignis ebenso betroffen sind wie die Firmenbesitzer selbst.

Mittendrin im Chaos löschen Feuerwehrleute die letzten Schwelbrände. Weil die Mauern der ausgebrannten Halle einzustürzen drohen, muss ein Bagger ein Loch durch die Wand bohren, damit die Feuerwehrleute an den Brandherd herankommen. Zwischen den verkohlten Resten der Lagerhallen steht alles unter Wasser, die geschmolzenen Plastikteile und die angesengten Holzbalken verbreiten einen unangenehm beissenden Geruch.

«Die Betroffenheit der ersten Stunden ist zwar immer noch da, macht aber mehr und mehr Aktionen Platz, die zum Ziel haben, den Betrieb so schnell wie möglich wieder aufzunehmen und in Schwung zu bringen», sagt Walter Häfeli, Geschäftsführer der Häfeli-Brügger AG.

Die Fahrzeuge konnten allesamt gerettet werden, sodass zumindest die Transportabteilung ohne Einschränkungen weiterarbeiten kann. Auch der Vergärungsreaktor der Kompogas AG sowie die dazugehörige Halle sind vom Grossbrand nicht betroffen und können normal betrieben werden.

6 der insgesamt 8 Hallen sind ein Raub der Flammen geworden. Walter Häfeli: «Wir brauchen bis Mittwoch, bis wir einen Überblick über die Situation gewonnen haben und die grundlegenden betriebsorganisatorischen Fragen geklärt sind.» Damit die angelieferten Recyclingmaterialien deponiert werden können, werden fremde Lagerhallen benötigt. Einige Unternehmen im unteren Aaretal haben ihre Solidarität mit der Häfeli-Brügger AG bereits bewiesen und die benötigten Lagerkapazitäten in Aussicht gestellt.

Reichlich Nahrung

Der Rundgang mit Betriebsleiter Roli Felber über den Schadenplatz macht klar, weshalb das Feuer derart wüten konnte. In den eingelagerten Kunstoffteilen für die Autoindustrie und in den Baubedarfsmaterialien fand es reichlich Nahrung. Aufgeplatzte Gasflaschen sind stumme Zeugen des nächtlichen Infernos. Daneben stehen intakte Flaschen, die das Grossfeuer überstanden haben, ohne zu explodieren.

Geschäftsführer Walter Häfeli und Betriebsleiter Roli Felber sind erleichtert, dass keine Menschen zu Schaden gekommen sind. Beide sind auch dankbar für die aussergewöhnliche Leistung der rund 180 Feuerwehrleute. Nicht wenige standen während Stunden im Einsatz und arbeiteten bis an den Rand der Erschöpfung. «Ihnen ist es zu verdanken, dass zwei Hallen sowie der Bürokomplex gerettet werden konnten», lobt Walter Häfeli den Einsatz der Feuerwehren.

1962 gegründet

Vom Brand stark betroffen sind Ernst, Rudolf und Kurt Häfeli, die den Betrieb 1962 gegründet und zur Blüte gebracht haben. Rudolf Häfeli, der in der Brandnacht als einer der Ersten alarmiert worden war, kommentiert die Ereignisse der Sonntagnacht auf seine Weise: «In nur gerade fünf Stunden war zerstört, was in 50 Jahren aufgebaut wurde.»