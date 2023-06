Klingnau Grossbrand in Entsorgungsfirma mit dunkler Rauchsäule – Flammen verursachen grossen Sachschaden In Klingnau steigt am Sonntag dunkler Rauch auf. Grund dafür ist ein Grossbrand in der Halle einer Entsorgungsfirma. Die Hauptstrasse wurde über längere Zeit gesperrt, während Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand löschten. Gepresstes Plastik fing an zu brennen.

Der dunkle Rauch ist von weither sichtbar. Video: BRK News

Gegen Sonntagmittag macht sich eine dunkle Rauchwolke in Klingnau bemerkbar. Ursprung des Rauches war ein Brand in der Entsorgungsfirma Häfeli-Brügger AG. Gemäss der Polizei fing gepresstes Plastik, das zwischen zwei Hallen gelagert war, zu brennen an. Der Brand ging auf eine der Hallen über.

Die Feuerwehr wurde sofort mobilisiert und konnte verhindern, dass die Flammen die rechte Halle erreichen. Nach wenigen Stunden konnte das Feuer weitestgehend gelöscht werden. Die Feuerwehr beschäftigt sich damit, die Plastikmaterialien auseinanderzureissen, um die übrig bleibenden Brandherde zu löschen. Zum Einsatz kamen vier Feuerwehren der umliegenden Regionen. Ein Lösch- und Rettungszug der SBB stand ebenfalls bereit, musste aber nicht eingreifen.

Dichte, schwarze Wolken. Video: Leserin

Menschen wurden keine verletzt. Drei Mitglieder der Einsatzkräfte wurden von der Rettungssanität wegen der Hitze begutachtet, mussten aber nicht hospitalisiert werden. Die Bevölkerung wurde aufgrund der starken Rauchentwicklung dazu aufgefordert, Türen und Fenster zu schliessen sowie Klimaanlagen und Lüftungen abzuschalten. Die Meldung wurde ausgelöst, weil gemäss der Polizei die starken Winde und die Rauchentwicklung befürchten liessen, dass der Rauch auf Wohngebiete wehen könnte. Das sei jedoch zum Glück nicht geschehen.

Gegenüber dem Fernsehsender Tele M1 hat der Chef der Firma bestätigt, dass in den Plastikballen kein leicht entzündliches Material gelagert gewesen sei. Alle Mitarbeitenden der Recyclingfirma haben sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können, heisst es im Beitrag weiter.

10 Bilder 10 Bilder Vom Rauch ist schon gegen 14 Uhr nicht mehr viel zu sehen. Bild: Leserbild

«Gemäss ersten Erkenntnissen dürfte der Brand aufgrund von Falschentsorgungen im Bereich der Deponierung der Haushaltkunststoffsammelsäcke ausgebrochen sein», heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Aargau am Montagmorgen. Der Sachschaden an den Gebäuden sowie der vor Ort befindlichen Infrastruktur sei hoch.

Ausserdem werden Messungen durchgeführt, um die Luftreinheit zu prüfen – zum aktuellen Zeitpunkt bestehe jedoch keine Gefahr für die Bevölkerung, schrieb die Kantonspolizei am Sonntagnachmittag.

Die angrenzende Kantonsstrasse zwischen Koblenz (sie führt auch zum Grenzübergang) und Baden/Brugg wurde in beide Richtungen bis 18:15 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet, der Bahnverkehr konnte aber uneingeschränkt weitergeführt werden.