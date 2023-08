Klingnau Fahrerin kollidiert mit Gartenmauer Am Freitagmorgen kam es auf dem Blitzbergweg in Klingnau zu einem Unfall, wobei das Fahrzeug mit einer Gartenmauer kollidierte und dabei auf die Seite kippte.

Am Samstag fuhr eine 47-jährige Autofahrerin mit ihrem Kleinwagen gegen 9 Uhr morgens auf dem Blitzbergweg in Klingnau. Nach ersten Erkenntnissen kollidierte die Frau mit einer Gartenmauer und kippte mit ihrem Fahrzeug auf die rechte Seite. Die Bergung des Fahrzeuges dauerte rund eine Stunde und wurde durch die ortsansässige Feuerwehr unterstützt.

Das auf die Seite gekippte Auto. zvg

Am Fahrzeug entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken. Die in der Region wohnhafte Frau wurde zwecks Kontrolle in ein Spital überführt. Die Kantonspolizei klärt nun die genauen Umstände, die zu diesem Unfall führten.