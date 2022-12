Klingnau «Erschliessen oder auszonen»: Bauland-Filetstück Obermatte kommt erneut vor das Volk – nächster Anlauf beim Fussballplatz Obermatte, Sportanlagen und Kiesabbau: Gleich drei heisse Themen stehen im Zentrum der kommenden Sommergmeind. Nun hat der Stadtrat informiert. Das letzte Wort hat die Stimmbevölkerung.

Mit ihrer traumhaften Lage soll die 2,8 Hektaren grosse Baulandreserve Obermatte oberhalb des Rebbergs gute Steuerzahler nach Klingnau locken. Valentin Hehli / BAD

Gleich zwei Mal hat das Klingnauer Stimmvolk dem Stadtrat im vergangenen Jahr eine Abfuhr erteilt. So lehnte die Sommergmeind 2011 die Änderung der Bauzonenabgrenzung Obermatte und den entsprechenden Artikel der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) ab – was zur Folge hatte, dass eine Reihe von Kreditbegehren im Zusammenhang mit der Erschliessung der Obermatte zurückgestellt wurden.

Im November 2021 wurde an der Urne äusserst knapp der Bruttokredit von 5,9 Millionen Franken für die Sportanlagen Grie abgelehnt. Jetzt kommen diese Themen an der Gmeind vom 22. Juni wieder aufs Tapet – die Sportanlagen allerdings in wesentlich anderer Form. Im Vorfeld hat der Stadtrat die Bevölkerung informiert und dabei auch Inputs entgegennehmen können.

Stadtammann Reinhard Scherrer. ZVG

«Der Stadtrat kann den Volkswillen, der hinter der Ablehnung steht, nicht eindeutig erkennen», erklärte Stadtammann Reinhard Scherrer (Die Mitte) zum Bauland-Filetstück Obermatte oberhalb des Rebberges. Er verwies auf das Baugesetz, insbesondere auf die ­Erschliessungspflicht für eingezontes Baugebiet, und stellte fest:

«Die Konsequenz der Nicht­erschliessung ist die Auszonung durch den Kanton – nicht durch die Stadt.»

Der Stadtrat habe den klaren Willen, die Obermatte zu erschliessen, betonte Stadtrat Kuno Schumacher (Die Mitte). «Wir wollen die infrastrukturellen und raumplanerischen Voraussetzungen für die Bebauung schaffen – gerade für einen derart sensiblen Ort.» Geschehen soll das durch eine flächenneutrale Schärfung des Siedlungsrandes; sinnvolle Bebauungstiefen; die Förderung der Durchgrünung sowie die Offenlegung des Obermattenbaches.

«Wenn man jetzt nicht handelt, wird die Obermatte ausgezont», so Kuno Schumacher auf ein Votum aus dem Publikum. «Dabei stellt sich auch die Frage, was das die Gemeinde kosten könnte.» Der Stadtrat erhofft sich durch die Überbauung der Obermatte den Zuzug von guten Steuerzahlern, was die finanzielle Lage verbessern soll.

Kein Geld, aber Baurecht als Perspektive für Vereine

«Die Ablehnung des Kredites für die Sportanlagen hat sich nicht gegen die Vereine gerichtet, sondern ist auf die Sorge um die finanzielle Belastung der Stadt zurückzuführen», stellte Stadtrat Schumacher fest.

Stadtrat Kuno Schumacher. zvg

«Wir haben eine Lösung gesucht und können jetzt den Vereinen eine Perspektive anbieten, ohne finanzielle Beteiligung der Stadt. Die Vereine erhalten Land im Baurecht, müssen Bauten aber selber stemmen.»

Die Gemeindeversammlung wird im Juni über diese Baurechtsverträge entscheiden – mit dem Reitverein für die Abtretung von rund 12000 Quadratmetern und mit dem FC Klingnau für 3800 Quadratmeter. Ein Vertrag zwischen Ortsbürgergemeinde und FC regelt die Abtretung einer anschliessenden Parzelle von 5450 Quadratmetern. Die Verträge gelten für 50 Jahre, mit Option auf Verlängerung für weitere 50 Jahre.

Kiesabbau hat für Diskussionen gesorgt

Zu reden gab die Zusatzvereinbarung zum Dienstbarkeitsvertrag mit der Birchmeier Kies + Beton AG über den Kiesabbau, die am 22. Juni der Ortsbürgergmeind vorgelegt wird. «Die Vereinbarung präzisiert gewisse Punkte des Dienstbarkeitsvertrages», erklärte Stadtammann Reinhard Scherrer.

Ein Diskussionspunkt ist die Festlegung des Feinanteils des abgebauten Materials. Dieses «Feinmaterial» soll gratis in der Grube deponiert werden können, während für Deponiematerial, das nicht aus der Grube stammt, 2.20 Franken zu zahlen sind.

Der Feinanteil soll, auf Vertrauensbasis, auf 11 Prozent des abgebauten Materials festgelegt werden. Das löste Einwände unter den anwesenden Klingnauerinnen und Klingnauern aus. «Der Dienstbarkeitsvertrag sagt, dass das Abbauvolumen mit 2.80 Franken pro Kubikmeter entschädigt wird», wurde argumentiert. «Man kann doch jetzt nicht kommen, und das Volumen verkleinern.» Die Sache auf den Punkt brachte ein Mitglied der Ortsbürgerkommission:

«Man hat seinerzeit von 40 Jahren und 20 Millionen Franken für die Ortsbürger gesprochen. Wir wollen, dass in 40 Jahren diese 20 Millionen hereinkommen.»

Zum Schluss stellte Stadträtin Elvira Mrose (FDP) den Anwesenden das neue Reglement für die Nutzung der Schul-, Sport- und Freizeitanlagen vor, das eine finanzielle Entlastung der Vereine bringt.