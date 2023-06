Entsorgungsfirma steht in Flammen – Brand ist nun weitestgehend unter Kontrolle

In Klingnau steigt am Sonntag dunkler Rauch auf. Grund dafür ist ein Grossbrand in der Halle einer Entsorgungsfirma. Die Hauptstrasse wurde über längere Zeit gesperrt, während Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand löschten.