Klingnau Dritter Anlauf für Friedhofskapelle: Stadtrat will 50’000 Franken für Sanierungsprojekt Schon zwei Mal ist die Sanierung des Gotteshauses auf dem Klingnauer Friedhof gescheitert. Nun startet der Stadtrat einen neuen Anlauf.

Die Friedhofskapelle in Klingnau kann zurzeit nicht betreten werden. Bild: AZ-Archiv/Philipp Zimmermann

Wegen herabfallender Gipspartikel der Deckenverkleidungen kann die Klingnauer Friedhofskapelle zurzeit nicht betreten und genutzt werden. Eine Gefahr besteht auch im Aussenbereich an einigen Stellen entlang der Traufe. «Der bauliche Zustand der Friedhofskapelle ist seit geraumer Zeit keine Visitenkarte für unsere Gemeinde», schreibt der Stadtrat in der Einladung zur Sommergmeind vom Donnerstagabend. Deshalb soll das Gotteshaus aus dem Jahr 1815 saniert werden. Um ein neues Projekt erarbeiten zu können, das den Bedürfnissen aller Nutzergruppen entspreche, beantragt der Stadtrat einen Kredit über 50’000 Franken.

Das Projekt ist bereits der dritte Anlauf, um die Kapelle instand zu setzen. 2015 und 2016 hatten entsprechende Kredite keine Chance: Sie scheiterten an Rückweisungsanträgen. «Lag es beim ersten Mal an der gleichzeitigen Unterschutzstellung der Kapelle, waren die Kosten beim zweiten Mal für die Ablehnung ausschlaggebend, obwohl der Handlungsbedarf schon damals unbestritten war», so der Stadtrat.

Der Antrag basierte auf einem Kostenvoranschlag von 2015 des Badener Architekturbüros Castor Huser, der von einer Investitionssumme von 728’000 Franken ausging. Aufgrund des unhaltbaren baulichen Zustands soll nun das Projekt auf der Grundlage der bereits vorhandenen Erkenntnisse mit demselben Architekturbüro neu gestartet werden.

Stadtrat legt zahlreiche Kredite vor

Nebst dem Kredit für die Kapelle hat die Gemeindeversammlung über sechs weitere zu entscheiden. 227'000 Franken beantragt der Stadtrat für den Ersatz von 18 Wasserschiebern in den Gebieten Oberes Zelgli und Steigbrunnenweg/Felsenweg. Des Weiteren soll der Löschschutz der Parzelle 973 am Schwändiweg für 135'000 Franken sichergestellt werden. Gleichzeitig will der Stadtrat den betroffenen Strassenabschnitt ab Abzweiger Steigstrasse bis zur Einmündung Sionerweg für 319'000 Franken sanieren und die Abwasserleitungen für 67'000 Franken erneuern.

Das Volk soll ausserdem einen Kredit über 90’000 Franken für die Erarbeitung des generellen Entwässerungsplans (GEP) 2. Generation gutheissen, welchen der Abwasserverband Klingnau/Döttingen/Tegerfelden auf Verbandsebene erstellen möchte, und einen Zusatzkredit über 490’000 Franken für die Erarbeitung der GEP-Ingenieurarbeiten sprechen. Zu guter Letzt soll wie mit dem Fussballclub Klingnau und dem Reitverein Klingnau auch mit dem Schweizerischen Schäferhund-Club OG Klingnau ein Baurechtsvertrag für die heute gepachtete Fläche im Grie abgeschlossen werden. (sga)