Klingnau Dieser Verein hat einen Weltmeister in seinen Reihen: Jetzt wartet auf «Nero», «Farouk» und ihre Artgenossen die nächste Bewährung Seit bald 75 Jahren trainiert die Ortsgruppe Klingnau vom Schweizer Schäferhundeclub lernwillige Vierbeiner und das erfolgreich. Jetzt führt der Verein dieses Wochenende die Herbstprüfung auf der Anlage im Grie durch.

Wer unter der Woche abends im Klingnauer Grie spazieren geht, wird gelegentlich lautes, hohes und tiefes Bellen hören. Am kommenden Samstag wird das ab dem frühen Nachmittag und bis in den Abend, am Sonntag vom frühen Morgen bis nachmittags der Fall sein. Die vielstimmigen Hundekonzerte ertönen vom Trainingsplatz der Ortsgruppe vom Schweizer Schäferhundeclub her, der gleich neben dem Trainingsplatz vom Reiterverein Aare-Surb liegt.

Der Lengnauer Edi Suter holte mit seinem Hund Zino in Österreich an der Weltmeisterschaft für Terrier die Goldmedaille. Bild: zvg

Am 28. März 1949 von sieben Freunden als reiner Schäferhundeclub gegründet, werden hier schon lange lernwillige Vierbeiner der unterschiedlichsten Rassen darauf trainiert, als folgsame Hunde zu tun, was Herrchen und Frauchen von ihnen verlangt. Bis es so weit ist, liegen unzählige Trainingsstunden und Prüfungstage hinter «Rocco vom Happyparadise», «Esca vom Morgentau», «Tschibo» und wie die Vierbeiner alle heissen.

Für alle Hunderassen offen

Vereinsvorstand Hans Lehner aus Würenlingen, seit einigen Jahren nicht nur Kassier und Liegenschaftsverwalter, sondern vor allem Prüfungsleiter, weiss bestens Bescheid. Auch darüber, dass – dem Klubnamens zum Trotz – im Grie bei weitem nicht nur Schäferhunde trainieren. «Wir sind für alle Rassen offen, was sich allein bei den Hunden unserer 27 aktiven Vereinsmitglieder zeigt.»

Prüfungsleiter Hans Lehner mit seiner im Dezember verstorbenen Stella. Bild: zvg

Tatsächlich sind auf der Fotogalerie im Klubhaus unter anderem nebst einem Altdeutschen Schäfer und mehreren Labradors ein Pinscher, ein Münsterländer und ein Chihuahua abgelichtet. Auch ein Weltmeister ist darunter: Der siebenjährige Airedale Terrier «Zino vom Haus Schirmer» von Edi Suter aus Lengnau hatte den Titel in der Kategorie Gebrauchshund im Frühling in Österreich erobert (die AZ berichtete).

Darauf kommt es im Training an

Lehner selbst, dessen Labradorhündin «Stella» im Dezember verstorben war, trainiert mit seinem «Göttihund»: «Madoxx» ist ein Labrador in der neuen Farbvariante Fuchsia und gehört einem Bauern in Würenlingen. «Mit ihm habe ich regelmässig Kontakt im Zusammenhang mit dem Fährtentraining. Dabei muss der Hund in einer Wiese deponierte Gegenstände finden und apportieren oder verweisen, wobei die verletzte Grasnarbe den Hund zum Objekt führen soll.»

Als Prüfungsleiter sei er verantwortlich, dass jeweils rechtzeitig eine Wiese zur Verfügung steht, weshalb er den Kontakt habe zu Landwirten weit über Klingnau hinaus habe. «Madoxx und ich waren uns auf Anhieb sehr sympathisch und jetzt gehe ich mit ihm spazieren und auch zum Training.»

Zuerst in der Welpen-Spielgruppe

Auf dem Trainingsplatz im Grie werden einerseits Begleithunde ausgebildet, damit sie ihren Zweibeinern in alltägliche, wie auch in etwas brenzligeren Situationen gehorchen. Auf der ersten Trainingsstufe lernen die Vierbeiner, mit oder ohne Leine exakt zu laufen, was unter «Sitz» und «Platz, «Warten» «Bring» zu verstehen ist, sich 30 Meter vom «Chef» zu entfernen und dort nach dem Kommando «Steh» zu warten.

Auf den Stufen zwei und drei werden diese Anforderungen gesteigert. Trainiert werden hier andererseits Gebrauchshunde, die beispielsweise im Militär, bei Sicherheitspersonen, als Drogenspür-, Lawinen- oder Sanitätshunde zum Einsatz kommen. Deren Ausbildung ist ebenfalls in Stufen unterteilt.

In welchem Alter beginnt ein Hund mit dem Training? «Die meisten Hunde, die zu uns kommen, waren zuvor in einer Welpen-Spielgruppe. Zu Prüfungen werden sie aber erst ab 15 bis 18 Monaten zugelassen.» Wie Buben und Mädchen in der Schule, müssen auch Hunde in Ausbildung Prüfungen ablegen. Ist eine bestanden, wird das in ein Leistungsheft eingetragen und der Hund kann fortan in der nächst höheren Ausbildungsstufe trainieren.

«Wie viele Trainingsstunden ein Hund benötigt, ist sehr unterschiedlich und hängt stark davon ab, wie intensiv und konsequent Meister und Meisterin das Erlernte weiter trainieren, also mit den Vierbeinern sozusagen die Hausaufgaben machen.»

Verhalten gegenüber Joggern und Velofahrern testen

Nach der Sommerprüfung Anfang Juli mit nur acht Teilnehmern sind zur Herbstprüfung am kommenden Wochenende 20 Vierbeiner – 7 Rüden und 13 Hündinnen, davon 12 in der Kategorie Begleithund, eine bei den Gebrauchshunden – gemeldet. Das sei Zufall, betont Lehner, gebe es doch bezüglich Lernfähigkeit keinen Unterschied zwischen Rüden und Hündinnen.

Am Samstag werden die Prüflinge ab 14.30 Uhr bis gegen 20 Uhr auf dem Platz sein. Elf Begleithunde mit Verkehrsteil und vier Begleithunde Stufe 3 gemäss internationaler Prüfungsordnung – von «Nero» bis «Farouk zum Blitzstein – trainieren noch nicht sehr lange und werden im Rahmen der Prüfung zusätzlich ihrem Verhalten unter anderem Joggern, Velofahrern und anderen Hunden gegenüber getestet.

Am Sonntag dann wird zwischen 7 und 15 Uhr in allen drei Stufen der Kategorie Begleithund sowie in den Kategorien Gebrauchshund geprüft. Strahlend betont Prüfungsleiter Lehner: «Zuschauer sind herzlich willkommen – ihnen steht auch die Festwirtschaft offen!»