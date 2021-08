Klingnau Boxer Stefan Rumpold gewinnt auch seinen vierten Kampf – dank einem präzisen Leberhaken Schwergewichtsboxer Stefan Rumpolf empfielt sich mit seinem vierten Sieg im vierten Profikampf für höhere Aufgaben.

Stefan Rumpold wird zum Sieger gekürt. ZVG

Auf sechs Runden war der Kampf zwischen Stefan Rumpold un dem Bosnier Mirnes Denadic angesetzt. Der Klingnauer Rumpold beendete den Fight aber schon in der zweiten Runde.

Der Schwergewichtskampf wurde am ersten Boxmeeting des neuen Boxclubs Boxeo Gym um den Präsidenten Hugo Wintergerst und Barbara Seiler in Basel ausgetragen. In der ersten Runde tasteten sich die beiden Boxer noch ab. Doch schon in der zweiten Runde schlug Stefan Rumpold eine beeindruckende Kombination, die voll einschlug.

Stefan Rumpold in Aktion gegen den Serben Mirnes Denadic. ZVG

Die Fernsehaufzeichnung zeigte es: Rumpolds Leberhaken landete präzis im Ziel. Denadic spürte den Schmerz erst richtig, als Ringrichter Marcel Werder aus Full ihn schon anzählte.

Stefan Rumpold, nebenbei auch Präsident des Boxclubs Brugg, hat sich mit diesem K.-o.-Sieg definitiv für höhere Aufgaben empfohlen. Es war sein vierter Sieg im vierten Profikampf. Drei gewann er durch K.o., einzig beim letzten Duell gegen den Serben Milan Milosevic musste er über die volle Distanz, wobei er auch diesem Gegner keine Chance liess.