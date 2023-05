Klingnau Bewilligung für Kiesabbau erteilt: Mitte Mai startet der Bau der Erschliessungsstrasse Rund 2,2 Millionen Kubikmeter Kies sollen im Abbaugebiet Hard-Härdli in Klingnau in den nächsten 20 Jahren abgebaut werden. Mit der Erteilung der Bewilligung durch die Stadt steht dem Vorhaben nichts mehr im Weg.

Im Gebiet Hard/Härdli entsteht in den nächsten Monaten eine Kiesgrube. Bild: Valentin Hehli

Acht Jahre ist es her, als die Ortsbürgergemeinde Klingnau Ja sagte zum Vertrag für den Kiesabbau im Hard-Härdli. Nun kann die Döttinger Birchmeier Kies + Beton AG loslegen: Der Stadtrat hat vor kurzem die Bewilligung eines Teils der Phase 1 mit drei Etappen für den Kiesabbau erteilt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Aus Rücksicht auf die anstehende Brut- und Setzzeit seien die ersten Vorarbeiten für den Bau der Erschliessungsstrasse und den Hochwasserschutz bereits ausgeführt worden, schreibt die Birchmeier Kies + Beton AG. Der effektive Bau der Erschliessungsstrasse startet Mitte Mai. So muss beispielsweise ein Waldstück gerodet und die Hardstrasse ab dem Abzweiger Zelgli durch den Wald hinauf ausgebaut und verbreitert werden. Nach den Sommerferien sollen dann die ersten Flächen für den Kiesabbau vorbereitet werden.

«Die geologischen Untersuchungen haben gezeigt, dass ein Start des Kiesabbaus im Norden des Härdli sinnvoll ist», heisst es in der Mitteilung weiter. «Hier ist die Deckschicht bis zum Kies am geringsten, dementsprechend fällt hier weniger Bodenmaterial an, das zwischengelagert werden muss.» Die so eingesparte Fläche stehe der Landwirtschaft zur Verfügung.

Kieswerk: Lösung wird mit Ortsbürgern erarbeitet

Im Vollbetrieb, also wenn zum Kiesabbau gleichzeitig die Auffüllung stattfindet, erhält die Ortsbürgergemeinde Klingnau als Grundeigentümerin rund 500’000 Franken Entschädigung pro Jahr. In den ersten Jahren muss aber mit deutlich weniger gerechnet werden.

Noch offen ist, wo das geplante Kieswerke zu stehen kommt. Das Döttinger Unternehmen muss dem Kanton diesbezüglich bis in spätestens sieben Jahren einen Vorschlag präsentieren – mit der Eingabe des zweiten Baugesuchs für die Etappen vier bis sechs. «Damit die Birchmeier Kies + Beton AG für den Bau des Kieswerks mehr Planungssicherheit erhält, wird gemeinsam mit den Ortsbürgern eine bestmögliche Lösung erarbeitet.»

Bis es so weit ist, wird das Kies von Klingnau zum Gebiet Gänter in Döttingen transportiert. Dort steht ein semimobiles Kieswerk, wo das Kies gewaschen und sortiert wird. Ein grosser Teil wird danach für die Betonherstellung im Werk nebenan verwendet. Beton ist ein Gemisch aus Kies, Sand, Zement und Wasser.

Das Gesamtvolumen an verwendbarem Kies im Abbaugebiet Hard-Härdli beträgt gemäss Birchmeier rund sieben Millionen Kubikmeter. (sga)