Klingnau Aargauer Luxusmöbel am Zurich Filmfestival – ein Klassiker wurde sogar extra vergoldet Bis 8. Oktober dreht sich in Zürich alles um das Thema Film. Mit dabei: Hocker und Sofas von de Sede aus Klingnau.

Seit dem Auftritt im James-Bond-Klassiker «Im Geheimdienst Ihrer Majestät» von 1969 haben die Luxus-Ledermöbel von de Sede aus Klingnau immer wieder Auftritte in Hollywood-Produktionen. Der schlangenförmige Tatzelwurm, auch als DS-600 bekannt, ist etwa in «The Hunger Games» oder in «Wonder Woman 1984» zu entdecken. Nun ist Hollywood zu Gast in Zürich – so auch de Sede.

Mehrere Möbel des Zurzibeter Unternehmens können an After-Show-Locations in der Limmatstadt von «Filmfans, Medien- und Filmschaffenden Probe gesessen werden», schreibt de Sede. In der Barfussbar im Frauenbad Stadthausquai stehen der Tatzelwurm und der Armsessel DS-800 Biscuit.

Bis 8. Oktober dreht sich in Zürich alles um das Thema Film. Mit dabei: Hocker und Sofas von de Sede aus Klingnau. Im Bild: DS-800 Biscuit in der Barfussbar im Frauenbad Stadthausquai. Bild: zvg

Und ein Filzhocker ist in der NZZ Lounge in der Falkenstrasse platziert. Exklusiv für das Filmfestival habe de Sede das ikonische DS-1025 im neuen Gold-Gewand produziert.

In Buch von Arthur Schneider über die Holzindustrie im Unteren Aaretal ist auch Mick Jagger von den Rolling Stones auf dem DS-1025 abgelichtet. Bild: Alexander Wagner

Auf dem berühmten Sofa liess sich schon Mick Jagger ablichten. (az)