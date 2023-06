Kleindöttingen «Wir sind noch voll im Saft»: Für dieses Paar soll eine Show die Krönung ihres bisherigen Schaffens werden TanzDach Kleindöttingen feiert sein 20-Jahre-Jubiläum mit einer Show. Hinter der Schule für Ballett, Tanz und Musik steht das Ehepaar Claire und Stephan Birrfelder May.

Claire und Stephan Birrfelder May: Ans Aufhören denken sie noch lange nicht. Bild: Ursula Burgherr

Am Morgen ist es noch ruhig im grossen Saal der Tanz- und Musikschule TanzDach an der Hauptstrasse 26 in Kleindöttingen. Der Blick fällt auf einen mit bunten Kostümen behangenen Kleiderständer. Schon bald werden sie von den Kindern und Jugendlichen anprobiert, die an diesem Wochenende in der Mehrzweckhalle vor Ort die Bühne bespielen. Das Ehepaar Claire und Stephan Birrfelder May bringt mit seinen Schülerinnen und Schülern seit Bestehen seines Schulbetriebs alle zwei bis drei Jahre eine Show zur Aufführung.

Zum 20-Jahre-Jubiläum zeigt es jetzt einen Rückblick auf die Highlights der letzten zwei Jahrzehnte. Der Querschnitt beinhaltet Auszüge aus den Produktionen «Der kleine Prinz», «Der Zauberer von Oz» und «Frederick». Dazu interpretieren Lilly Dietsche und Sara Collura, die bei May Gesangsunterricht nehmen, bekannte Popsongs der Musikgeschichte.

Zum 20-Jahre-Jubiläum zeigt TanzDach jetzt einen Rückblick auf die Highlights der letzten zwei Jahrzehnte. Bild: zvg

Claire Birrfelder May absolvierte ihre harte und lange Ausbildung zur Tänzerin in Luzern. Ihr Beruf war bis 2009 in der Schweiz noch nicht anerkannt. Die 62-Jährige tanzte in Deutschland und der Schweiz an verschiedenen namhaften Theatern und beteiligt sich heute noch an Projekten in der freien Tanzszene. Das Unterrichten war immer ein wichtiger Bestandteil ihrer Kunst.

2003 eröffnete sie das TanzDach, in dem sie seither Ballett, kreativen Kindertanz, Step- und Jazztanz sowie Zumba-Lektionen anbietet. Ihr Mann, Musiker und Musiklehrer Stephan May, gibt Gesangs- und Schlagzeugunterricht. Einige seiner ehemaligen Schülerinnen schlugen später die Profi-Laufbahn ein. Wegen des chronischen Lehrermangels arbeitet er zusätzlich als Musiklehrer an Schulen in Bad Zurzach und Würenlingen.

Menschen von 4 bis 80 besuchen ihrer Kurse

«Wir sind noch voll im Saft», meint der 63-Jährige. Beide lachen. Die Leidenschaft für ihre Arbeit hält sie fit. Ans Aufhören denken sie noch lange nicht, auch wenn die Anzahl der Kursbesucherinnen und -besucher seit Corona zurückgegangen ist. «Zu mir kommen Menschen von 4 bis 80», sagt Claire Birrfelder May und fügt hinzu: «Tanz kennt keine Altersgrenzen, wenn man ihn richtig vermittelt und auf die Fähigkeiten jedes Einzelnen eingeht.»

Das abendfüllende Unterhaltungsprogramm zum 20-jährigen Bestehen ihrer Schule ist die Krönung des bisherigen Schaffens. Erklärtes Ziel aller Beteiligten: Das Publikum soll von den Darbietungen hingerissen sein. Bereits seit Anfang Jahr wird geprobt. Eine Schneiderin hat fantasievolle Kostüme kreiert.

Bereits seit Anfang Jahr wird geprobt. Bild: zvg

«Das Gesamterlebnis mit Proben, Schminken, Kostümen, dem Lampenfieber vor dem Auftritt und dem Applaus nach der Aufführung ist für die Kinder und Jugendlichen ein Erlebnis, das sie ihr Leben lang nicht vergessen werden», wissen die zwei professionellen Vermittler der schönen Künste aus Erfahrung.

Die Jubiläumsaufführung «20 Jahre TanzDach» findet am 1. Juli um 19 Uhr sowie am 2. Juli um 11 und 17 Uhr in der Mehrzweckhalle Kleindöttingen statt. Ticketvorverkauf unter www.eventfrog.ch, Türöffnung und Kasse 1 Std. vor Beginn (nur Barzahlung).