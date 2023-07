Kleindöttingen Gas- mit dem Bremspedal verwechselt? Senior knallt gegen Hauswand Am Freitagnachmittag kam es in Kleindöttingen zu einem Unfall. Der Fahrer verwechselte womöglich das Gas- mit dem Bremspedal und prallte gegen eine Hausmauer.

Der Unfall ereignete sich am Freitag, kurz nach 16.00 Uhr, an der Hauptstrasse in Kleindöttingen. Ein 76-jähriger Autofahrer dürfte gemäss ersten Erkenntnissen das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt haben.

Das Auto prallte gegen die Hauswand. zvg

Infolgedessen verlor dieser die Kontrolle über sein Auto und durchfuhr einen Vorgarten, bevor er mit einer Hausmauer kollidierte.

Beim Unfall wurde niemand verletzt. Am Auto, dem Vorgarten sowie der Hausmauer entstand Sachschaden. Das Unfallfahrzeug musste mittels Kran geborgen werden. Der Fahrer wurde angezeigt. Sein Führerausweis wurde ihm auf der Stelle abgenommen. (has)