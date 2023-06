Kleindöttingen Feuer im Holzschnitzellager im Industriegebiet sorgt für hohen Sachschaden In der Nacht auf Samstag brach im Industriequartier von Kleindöttingen ein Feuer aus. Im Gebäude waren Holzschnitzel gelagert. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch ein hoher Sachschaden.

Brand eines Holzschnitzellagers im Industriegebiet von Kleindöttingen. Bild: Kantonspolizei Aargau

Als die Einsatzkräfte nach 2.30 Uhr in der Samstagnacht in Kleindöttingen eintrafen, loderten die Flammen und dichter Rauch qualmte aus dem Gebäude. In Brand geraten war ein Holzschnitzellager im Industriequartier. Eine Drittperson hatte die Kantonspolizei Aargau informiert, schreibt diese.

Die Feuerwehr sowie mehrere Patrouillen der Kantonspolizei seien umgehend ausgerückt. Glücklicherweise habe sich niemand verletzt, schreibt die Kapo. Allerdings sei durch das Feuer ein hoher Sachschaden am Gebäude entstanden. Der aufsteigende Rauch war am Samstagmorgen noch rund um den nahen Klingnauer Stausee zu sehen.

Es entstand hoher Sachschaden. Bild: Kantonspolizei Aargau

Warum das Feuer ausgebrochen war, wird aktuell untersucht. Gemäss ersten Erkenntnissen könnte der Brand durch einen Funkenschlag bei der Holzhäckselanlage ausgelöst worden sein, vermutet die Kapo.