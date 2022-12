Kleindöttingen Wohnheim nimmt eine Familie aus der Ukraine auf: «Damit können wir in dieser unsäglichen Krise etwas bewirken» Zurzeit befinden sie sich in Tschechien, ab nächster Woche erhalten drei Kinder und drei Erwachsene im AWZ in Kleindöttingen Unterschlupf. Die Klienten der gemeinnützigen Stiftung bereiten sich auf den Empfang der Flüchtlingsfamilie aus der Ukraine vor.

Die ukrainische Familie wird im Wohnhaus des AWZ in Kleindöttingen untergebracht. Zvg/Roger Cavegn

Tagelang warten Flüchtlingsfamilien teilweise in der klirrenden Kälte an den Grenzen zu Polen, Ungarn, der Slowakei und Rumänien. Über zwei Millionen Menschen haben gemäss der UNO auf der Flucht vor Wladimir Putins Truppen die Ukraine schon verlassen. Die Solidarität mit den Flüchtenden ist gross, auch im Zurzibiet.

So machten sich vergangene Woche zwei 40-Tönner sowie fünf Kastenwagen mit Hilfsgütern in Richtung Polen auf, um die Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen. Und ab nächster Woche bietet die Stiftung Arbeits- und Wohnzentrum AWZ in Kleindöttingen einer sechsköpfigen Familie Zuflucht.

Initiiert hat die Hilfsaktion Karin Filli, die Bereichsleiterin Wohnen der gemeinnützigen Stiftung, die im Böttsteiner Ortsteil über 100 Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung begleitet sowie Wohnplätze und geschützte Arbeitsplätze zur Verfügung stellt. «Sie hat persönliche Erfahrungen aus ihrer Kindheit», sagt Geschäftsführer Roger Cavegn, «und brachte die Idee vor einer Woche bei der Geschäftsleitung ein, Betroffenen aus der Ukraine Asyl anzubieten.»

Dies sei auf offene Ohren gestossen, auch beim Stiftungsrat und im ganzen AWZ. «Unsere Ausgangslage ist einfach: Wir haben Raum, Essen und Trinken sowie die finanziellen Möglichkeiten. Damit können wir in dieser unsäglichen Krise etwas bewirken – ganz nach dem Motto: mit Energie gegen die Machtlosigkeit.»

Die Familie ist nach Tschechien geflüchtet

Den Kontakt zur Familie stellte ein Bekannter einer Mitarbeitenden her, der eine in der Schweiz lebende Ukrainerin kennt. Die geflüchtete Familie, bestehend aus drei Kindern im Alter von ein, acht und elf Jahren, ihren Eltern sowie der Grossmutter, befinde sich zurzeit noch unter prekären Bedingungen in Tschechien, sagt Roger Cavegn. «Sie leben dort auf engstem Raum in einem Zimmer mit einer anderen Familie zusammen.»

Damit sich die Flüchtlinge in Kleindöttingen wohl fühlen, bereiten Roger Cavegn und sein Team das Wohnhaus der Stiftung mit Hochdruck vor. Die Familie kommt im dritten Stock unter, wo Mitarbeitende nun den grossen Freizeitraum mit Betten ausgestattet haben:

Auch stehen der Familie Nasszellen, das Pikettzimmer und die Personalküche zur alleinigen Nutzung zur Verfügung. «Wir haben bereits die Schlösser ausgewechselt, nächste Woche werden wir noch ein Klimagerät einbauen.» Denn besonders im Sommer werde es sehr warm in den obersten Räumen. «Wir wissen nicht, wie lange sie bei uns bleiben und stellen uns deshalb auf alle Möglichkeiten ein.»

Bei einem längeren Aufenthalt besteht zudem die Option, dass die Familie in die Tagesstrukturen des AWZ integriert werden kann. Die Stiftung bietet insgesamt 75 interne und externe Arbeitsplätze in den Bereichen Werkstätten, Küche, Hauswirtschaft und Aussenteam an.

Zurzibieter überhäufen AWZ mit Spielsachen

Damit sich auch die drei Kinder beschäftigen können, suchten Roger Cavegn und Karin Filli auf Facebook nach Spielsachen – und wurden regelrecht überhäuft. «Die Solidarität und das Engagement in unserer Region ist fantastisch», sagt er. So habe etwa eine Zurzibieterin angeboten, für die Familie zu kochen oder als Übersetzerin auszuhelfen.

«Und drei unserer Klienten aus einer unserer Wohngruppen möchten die Familie mit Geldspenden unterstützen.» Dass das AWZ nun die Familie aufnimmt, davon würden sie ebenfalls profitieren, sagt Roger Cavegn.

«Unsere Klienten beschäftigt dieser Krieg sehr. Wie bei vielen macht sich auch bei ihnen ein Gefühl der Machtlosigkeit breit. Nun erhalten sie die Möglichkeit, etwas dagegen zu unternehmen.»

Am Montag, wenn die Familie hoffentlich ankommt, werden auch die Klienten da sein, um sie zu begrüssen – mit selbstgemalten Plakaten und der Aufschrift «ласкаво просимо»– «herzlich willkommen» auf Ukrainisch.