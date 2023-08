Kinderbetreuung «Der Weg bis hierhin war holprig»: Pünktlich zum Schulstart gibt es nun auch in Tegerfelden Tagesstrukturen Nachdem an der Wintergmeind das neue Betreuungsangebot deutlich angenommen worden war, brachte die SVP Tegerfelden ein Referendum zustande: Das Projekt kam an der darauffolgenden Abstimmung an der Urne nur knapp durch. Nun konnte der «Tagesstern» am Samstag eingeweiht werden.

Die Nähe zu Kindergarten und Schule sowie die tolle Lage mit grossem Umschwung gaben dem Projekt in der ehemaligen Asylunterkunft neuen Schub. Bild: zvg

Die pastellfarbigen Trinkbecher nebeneinander aufgereiht in einem selbst geschreinerten Einsteckbrett sind ein wahrer Hingucker, wenn man die Räumlichkeiten der eben aufgefrischten Gemeindeliegenschaft an der Dorfstrasse 50 in Tegerfelden betritt. Überhaupt verraten die bunt gestrichenen Wände und die liebevoll eingerichteten Spielnischen, dass hier in viel Fronarbeit gemeinsam Hand angelegt wurde, um aus bescheidenen Ressourcen eine kinderfreundliche Umgebung zu gestalten.

«Der Weg bis hierhin war holprig, umso mehr sind wir vom Resultat überwältigt», meint Gemeinderätin Anya Berner stolz. Rückblende: Im Frühjahr 2021 wurde eine Arbeitsgruppe «Tagesstrukturen» in Tegerfelden ins Leben gerufen, da die ausserschulische Kinderbetreuung nicht mehr über den Verein Tagesfamilien abgedeckt werden konnte. Eine erste Bedarfsermittlung bestätigte die Nachfrage. Noch im Herbst beschloss die Arbeitsgruppe, die Tagesstrukturen fürs Schuljahr 2022/2023 aufzugleisen.

V. l.: Claudia Näf, pädagogische Leiterin des «Tagessterns», Mélanie Fäs, Standortleiterin in Tegerfelden, sowie Gemeinderätin Anya Berner an der Eröffnung. Bild: zvg

«Der Gemeinderat hat den Antrag sofort gutgeheissen», so die heutige Ressortverantwortliche Berner. «Doch gab es zwei offene Themen zu lösen.» Der Wechsel der Amtsperiode im Gemeinderat sowie fehlende Räumlichkeiten vereitelten das Vorhaben erst einmal. Die ehemalige Asylunterkunft an der Dorfstrasse sollte eigentlich verkauft werden, um liquide Mittel in die Gemeindekasse zu spülen. Dann kam der Ukrainekrieg und stellte alles auf den Kopf – der geplante Verkauf wurde für einen allfälligen Eigengebrauch wieder gestoppt.

Inzwischen wurde ein Pilotprojekt mit Döttingen fürs Schuljahr 2022/2023 durchgeführt. Auch die zweite Erhebung zeigte in aller Deutlichkeit den Bedarf an einer Betreuungsstätte in Tegerfelden auf. «Bei der Begehung mit dem Gesamtgemeinderat entstand dann die Idee, das Haus für die schulergänzende Betreuung zu nutzen», führt Anya Berner aus. Die Nähe zu Kindergarten und Schule sowie die tolle Lage mit grossem Umschwung gaben dem Projekt neuen Schub.

Mit einem Antrag und einem Kostendach von 50’000 Franken gelangte der Gemeinderat an der Wintergmeind an die Bevölkerung und erhielt deutlich Zustimmung. Die SVP Tegerfelden wollte es dabei aber nicht bewenden lassen und ergriff das Referendum. Im Grundsatz unterstützte die Partei zwar die Einführung von Tagesstrukturen, bemängelte aber einige Punkte wie den Sockelbeitrag, die Defizitgarantie und die wohl zu «optimistisch» gerechneten Sanierungskosten.

Die Emotionen im Vorfeld der Referendumsabstimmung vom 26. Februar kochten hoch. Es wurde eigens ein Pro-Komitee auf die Beine gestellt. Mit 233 zu 192 Stimmen obsiegten schliesslich die Projekt-Befürworter, die sich mit vereinten Kräften gleich an die Umsetzung machten. «Ich habe nur den Zaun aufgestellt», meint Adrian Deppeler stellvertretend für die vielen Helfer, die sich tatkräftig engagiert haben.

Mit der Eröffnung am Samstag können die Tagesstrukturen Tegerfelden nun pünktlich zum neuen Schuljahr loslegen. Am Montagmittag werden bereits 14 «Unterstüfler» zum Mittagstisch erwartet, am Dienstag sind es ein Kind mehr und am Donnerstag sogar 17 Kinder.

Ab Kindergartenalter bis zur sechsten Klasse kann das Angebot genutzt werden, daneben sind an den drei Betreuungstagen Morgen- und Spätnachmittagsmodule buchbar. «Auch Nachmeldungen sind jederzeit willkommen», freut sich Mélanie Fäs, die aus Tegerfelden stammende Standortleiterin, auf den offiziellen Start des «Tagessterns».