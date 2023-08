Zurzach Geglückter Start zum «Festival der Stille» – obschon das Wetter nicht mitspielte Was 2008 in Kaiserstuhl mit drei Konzerten begann, mauserte sich bis heute zu einem weit über die Kantons- und Landesgrenze hinaus anerkanntes Musikevent. Am Freitag gastierte am «Festival der Stille» Marco Zappa.

Rund 120 Gäste besuchten am Freitagabend das erste von sieben Konzerten. Auf dem Programm stand der Tessiner Musiker und Tausendsassa Marco Zappa, der mit seiner Band und teilweise mit Familie – Tochter Daria begleitete ihren Vater an der Violine, Neffe Iskander Matesic war an der Harfe zu hören – einen Abend voll melancholischer Geschichten und abwechslungsreicher Musik bot.

Bewährte Zusammenarbeit. Begleitet wurde Marco Zappa (Mitte) von seiner Tochter Daria Zappa (2. v. l.) und einer ganzen Reihe von Vollblutmusikerinnen und – Musikern. Bild: Katrin Brunner

Marco Zappa, mittlerweile 73-jährig, der in einem Interview einmal sagte, dass er die Rockmusik immer noch im Herzen trage, sang und spielte unter anderem alte Tessiner Lieder. Diese aber in ihrer Originalform zu lassen, wäre dem quirligen Künstler zu langweilig und so gibt er diesen oft einen jazzigen oder bluesigen Anstrich.

Wetter zwang Verlegung in den Mauritiushof

Seine Songs erzählen von Überschwemmungen, die er als Bub erlebt hat, von Pilgern, die besser nach Rom gegangen wären, als mit der Frau des Wirtes ein Techtelmechtel anzufangen oder vom Glück oder Unglück der Auswanderer. Also von der ganzen Palette des Lebens.

Marco-Zappa am "Festival der Stille" im Mauritiushof. Bild: Katrin Brunner

Leider war die Akustik im Mauritiushof in Bad Zurzach nicht optimal, musste das Konzert und die damit zusammenhängende Technik doch wegen des heranziehenden schlechten Wetters ziemlich schnell vom vorgesehenen Innenhof des Gasthofes «zur Waag» hierher verlegt werden.

Innere Stille fördern

Eigentlich begann das Festival der Stille bereits im Juni mit «Farinellis Traum». Auch dieses Konzert, mit Beiträgen ganz unterschiedlicher Komponisten, wollte die Zuhörer auffordern achtsam zu sein. Das Festival versteht sich nicht als Manifest gegen den Alltagslärm, sondern, möchte die Besucher auffordern, wieder vermehrt auf die innere Stille zu achten.

Sieben Konzerte und musikalisch begleitete Lesungen stehen dieses Jahr auf dem Programm. Sie könnten abwechslungsreicher nicht sein und reichen von apokalyptischen Texten von E.A. Poe oder P. Lovecraft über ein Kinderkonzert bis hin zum Abschluss am 17. September, wenn Franz Hohler als Erzähler eine Auswahl seiner Gedichte und Geschichte vorträgt und dazu musikalisch begleitet wird.

Budget steigt mit den Besucherzahlen

«Nach so vielen Jahren kennt man den Namen des Festivals, und wir erleben ein Crescendo der Besucherzahlen», freut sich Daria Zappa, Mitbegründerin des Festivals der Stille. Mit dem Erfolg stieg auch das Budget, welches heuer bei 84‘000 Franken liegt. Als einziges Sommerfestival im Kanton Aargau fand das Festival der Stille auch während der Coronazeit statt. In stark reduzierter Form zwar, aber es fand statt.

Die Vorbereitungen für das kommende Jahr laufen bereits auf Hochtouren. «Das Programm haben wir fast komplett zusammen», sagt Daria Zappa nicht ohne Stolz. Und verrät weiter, dass 2024 – nebst weiteren aussergewöhnlichen Künstlerinnen und Künstler der Stargeiger Daniel Hope zu Gast sein wird am heiter-besinnlichen Festival am Rhein.

Infos: www.festivalderstille.ch