Kaiserstuhl Zwei Einbrecher festgenommen Ein Anwohner überraschte zwei Einbrecher in seiner Wohnung in Kaiserstuhl. Diese Flüchteten und konnten kurz darauf von der Polizei geschnappt werden.

Symbolbild: Urs Flueeler / Kestone

Am Samstagnachmittag um circa 16 Uhr überraschte ein Anwohner in einem Mehrfamilienhaus in Kaiseraugust zwei Einbrecher in seiner Wohnung, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung schreibt. Diese flüchteten umgehend und der Anwohner meldete den Einbruch der Polizei. Die Kantonspolizei und Mitarbeiter des Zolls und der Grenzsicherheit fanden die beiden mutmasslichen Einbrecher am Bahnhof Kaiserstuhl und nahmen sie in Untersuchungshaft.