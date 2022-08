Kaiserstuhl Wasserknappheit: Weshalb in der kleinsten Stadt der Schweiz die Brunnen weiterhin plätschern In Kaiserstuhl, der mit 32 Hektaren kleinsten Stadt des Landes, laufen die preisgekrönten Brunnen trotz extremer Trockenheit. Der Ammann erklärt die Gründe.

Der Widderbrunnen war früher zentral für die Kaiserstuhler: Hier holten sie ihr Trinkwasser oder füllten bei Feuer ihre Eimer. Henry Muchenberger

Spätestens ab Donnerstag soll der langersehnte Regen für eine Entschärfung der Wasserknappheit sorgen. Dieser wird gemäss SRF Meteo die Trockenheit vielerorts lindern, aber wohl nur lokal beenden. Weil das Wasser knapp ist, haben sich viele Aargauer Dörfer in den vergangenen Wochen dazu entschieden, die öffentlichen Brunnen abzustellen, während in den Städten die Brunnen weiterplätschern.

So auch im Städtchen Kaiserstuhl, deren acht Brunnen seit 2020 offiziell zu den schönsten der Schweiz zählen. Mit der Auszeichnung der Ernst und Hanna Hauenstein-Stiftung ist die flächenmässig kleinste Stadt der Schweiz erst die vierte Aargauer Gemeinde seit 1997, die den mit 20'000 Franken dotierten Preis gewann.

«In Kaiserstuhl laufen alle Brunnen», bestätigt der Gemeindeschreiber Daniel Baumgartner auf Anfrage. Das gelte für das ganze Gemeindegebiet, also nicht nur für das Städtchen, sondern auch die anderen acht Ortschaften, die Anfang Jahr zur Grossgemeinde Zurzach fusionierten.

Das liegt unter anderem an der ausreichenden Wasserversorgung: «Wir haben einen relativ grossen Grundwasserstrom, weshalb auf dem ganzen Gebiet keine Wasserknappheit herrscht», so Daniel Baumgartner.

Gemeindeammann Andi Meier (parteilos). Daniel Werder

Ausserdem tausche sich der Gemeinderat laufend mit der Wasserversorgung der Gemeinde aus, ergänzt Gemeindeammann Andi Meier (parteilos). Falls eine Wasserknappheit eintreten würde, werde der Gemeinderat rechtzeitig informiert und könne so schnell entsprechende Massnahmen ergreifen.

Zahlreiche Velorouten führen durch Zurzach

Als weiteren Grund nennt Andi Meier, dass sich an den zahlreichen Brunnen auf dem Gemeindegebiet viele Kinder abkühlen würden, aber auch zahlreiche Velofahrerinnen und Velofahrer, die etwa auf der Rhein-Route unterwegs sind.

Negative Reaktionen von Einwohnerinnen und Einwohnern, die sich an den noch plätschernden Brunnen stören würden, habe die Gemeinde bisher keine erhalten.

Wassersinfonie erstrahlt ohne Trinkwasser

In der Brunnenstadt Kaiserstuhl, die es 2019 unter die schönsten 50 Ortschaften der Schweiz schaffte und die im Bundesinventar für schützenswerte Ortsbilder von nationaler Bedeutung eingetragen ist, stehen mehrere imposante Wasserstellen. So etwa der Widderbrunnen, an dem bis zum Bau der Umfahrungsstrasse 1895 Ochsen und Pferde getränkt wurden.

Der Hermann-Suter-Brunnen. Henry Muchenberger

Oder der Hermann-Suter-Brunnen von 1963, der an einen der bedeutendsten Schweizer Komponisten erinnert und dessen Bronzefigur der Wettinger Bildhauer Eduard Spörri (1901–1995) gestaltete.

Die Wassersinfonie von Bad Zurzach wurde 2007 zum ersten Mal aufgeführt. Frank Reiser (Archiv)

Im Bad Zurzacher Kurpark befindet sich eine weitere bekannte Wasserstelle auf dem Zurzacher Gemeindegebiet: Der Springbrunnen verwandelt sich jeweils in den Sommermonaten mittwochs, freitags und samstags in ein Kunstwerk aus Licht, Wasser und Musik.

«Für diesen Brunnen wird kein Frischwasser verwendet», sagt Daniel Baumgartner. Das Wasser wird umgewälzt und läuft so in einem kontinuierlichen Kreislauf.