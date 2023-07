Zurzibiet Der höchste Schweizer mit dem Velo in Kaiserstuhl: Zwei Aargauer Nationalrätinnen begleiten ihn Nationalratspräsident Martin Candinas radelt dem Rhein entlang nach Kaiserstuhl und Zurzach.

Nationalratspräsident Martin Candinas fährt in den Sommerferien dem Rhein entlang. In Kaiserstuhl macht er einen Zwischenhalt. Bild: Alexander Wagner

Während andere die Sommerferien weit weg verbringen, fährt Nationalratspräsident Martin Candinas (Mitte) dem Rhein entlang. Bei seinem Zwischenhalt in Kaiserstuhl wird er vom frischgebackenen Nationalrat Andreas Meier und Zurzachs Gemeindeammann Andi Meier empfangen und auf den letzten Kilometern nach Bad Zurzach auch begleitet.

Andi Meier, Gemeindeammann Bad Zurzach, Nationalrätin Maja Riniker (FDP), Nationalrat Andreas Meier (Mitte), Martin Candinas, Nationalrätin Stefanie Heimgartner (SVP). Bild: Alexander Wagner

Die ganze Etappe mitgemacht haben die beiden Nationalrätinnen Maja Riniker (FDP) und Stefanie Heimgartner (SVP). Sie sind am frühen Morgen mit dem Zug nach Schaffhausen gefahren und bereits nach Rheinau geradelt. «Dort hiess es um 8.45 Uhr: Abfahrt», meinte Heimgartner lachend.

Die beiden begleiteten ihn auf dem Velo bis nach Kaiserstuhl, wo Verwaltungsratspräsident Peter Andres und Geschäftsführer Peter Schläfer von Bad Zurzach Tourismus, welche den Anlass organisierten, sowie Holger Czerwenka, Geschäftsführer Aargau Tourismus und Vertreter des Projektes RheinWelten, den höchsten Schweizer zu einem kleinen Apéro empfingen.

Danach schwangen sich alle gut gestärkt auf den Sattel ihrer Elektrovelos und nahmen die letzten Kilometer zum Etappenziel in Zurzach in Angriff, bevor dann am Abend noch ein gemeinsames Nachtessen auf dem Programm stand, zu dem auch noch Regierungsrat Markus Dieth stiess.

Begonnen hat die Reise bei der Quelle des Rheins auf dem Oberalppass, zu der Candinas hochgewandert ist. «Das Ziel ist es, den ganzen Rhein entlang zu fahren, bis er die Schweiz verlässt, und jeden Abend in einem anderen Kanton zu sein», erklärt Candinas gut gelaunt.

Auf den acht Etappen mit einer Gesamtlänge von 444 Kilometern besucht der höchste Schweizer acht Kantone. Begleitet wird er vom Bündner Grossrat Maurus Tomaschett. Um es etwas leichter zu machen, nimmt er auf seiner Tour etwas Unterstützung durch Strom in Anspruch. Sicherlich gut erholt nach einem Aufenthalt im Thermalbad Zurzach radelt Candinas mit seinem Begleittross am Samstag nach Liestal.