Jodlerfest Wer hat zum ersten Mal gejuchzt? Was ist das Zäuerli? Werden Sie mit diesen Antworten zum Jodel-Experten Rund 1500 Jodlerinnen und Jodler, Alphornbläserinnen und Fahnenschwinger zeigen am Wochenende ihr Können in Bad Zurzach. So können Sie am 32. Nordwestschweizer Jodlerfest mitreden.

Exklusiv für Abonnenten

Der Jodelklub Sursee am Eidgenössischen Jodlerfest in Luzern am 29. Juni 2008 am Umzug. Eveline Bachmann

In Bad Zurzach wetteifern am kommenden Freitag und Samstag Jodler, Alphorn- und Büchelbläserinnen sowie Fahnenschwinger. Sie alle haben das Ziel, ein Ticket für das 31. Eidgenössische Jodlerfest im Juni 2023 in Zug zu ergattern. Rund 20'000 Besucherinnen und Besucher erwarten die Organisatoren. Was Sie wissen müssen, um als Jodlerfest-Experte mitreden zu können.

Um 1796 erwähnte der deutsche Schauspieler und Sänger Emanuel Schikaneder als einer der Ersten das Wort «jodeln» im Zusammenhang mit herumziehenden, singenden Tirolern. Auch in der Schweiz war wohl zu dieser Zeit das Jodeln schon bekannt. So weiss man, dass am ersten Unspunnenfest von 1805 gejodelt wurde.

OK-Präsident Kurt Schmid. zvg

Ab dem 20. Jahrhundert entwickelte sich das Jodeln mit der Gründung des Eidgenössischen Jodlerverbands (EJV) im Jahr 1910 enorm. Dem Verband sind auch die Alphornbläser und Fahnenschwinger zugeteilt. Das Ziel ist noch heute, die Eigenheit des Schweizer Jodels vor den fremden Einflüssen aus dem Ausland und aus andern Musikstilen zu schützen.

«Deshalb werden an den Wettvorträgen der Jodlerfeste nur traditionelle Musikstücke gespielt und gesungen, aber beispielsweise keine Jazzstücke», sagt Kurt Schmid, OK-Präsident des Zurzibieter Jodlerfestes.

Dazu gibt es verschiedene Theorien, teilweise sehr abenteuerliche. Etwa, dass sich die Stimme der Bergler aus Freude oder Leid beim Rufen oder Schreien überschlagen habe oder dass das Echo in den Bergen zur Melodiebildung beigetragen habe. Vermutet wird auch, dass man das Alphorn imitierte oder das Jodeln als Lockruf für die Kühe diente.

Weitverbreitet ist, dass die Bergler durch Jodelrufe Informationen ausgetauscht hätten. Hinweise auf codierte Informationen in den Jodellauten fand man aber keine. Was gesichert ist: Volksliederforscher Alfred Leonz Gassmann (1876–1962), der einen grossen Teil seines Lebens in Zurzach verbrachte, zeichnete als Erster Volks- und Jodellieder auf.

Jodeln ist ein betonter Wechsel zwischen Brust- und Kopfstimme respektive Falsett, im Fachjargon auch Registerwechsel genannt. Während beim Naturjodel ohne Text auf Lautsilben oder Vokalen gesungen wird, werden in den Volksliedern mit Texten das schöne Landleben oder die Unabhängigkeit besungen. Das Jodellied ist eine Mischform der beiden – mit Text und Jodellauten.

Der Jutz aus dem Entlebuch und dem Muotatal, das Zäuerli oder das Rugguserli aus dem Appenzell – sie alle sind Formen des traditionellen Naturjodelns oder Naturjutz, also nur Jodeln ohne Text.

Heimat ist hip: Jodelfeste ziehen die Massen an. In Bad Zurzach werden über 20'000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet. Arno Balzarini

Der Naturjutz, wie die Jodler aus den traditionellen Regionen ihn pflegen, wurde früher oft belächelt, während die Städter «kultivierte» Lieder sangen. «Die Städter glaubten, Lieder mit Worten hätten einen grösseren inhaltlichem Gehalt», erklärt Kurt Schmid.

Naturjodel und Jodellied gelten als diejenigen Gesangsformen, welche die Schweiz repräsentieren. Gegen 20'000 Menschen jodeln, laut dem Bundesamt für Kultur, in Tracht oder Alltagskleidung meist in Chören, teilweise in kleineren Gruppen oder allein.

Im Jahr 1924 traten erstmals 16 Alphornbläser, 17 Fahnenschwinger, 31 Jodlergruppen, 48 Jodler und 2 Jodlerinnen am Eidgenössischen Jodlerfest in Basel zum Wettvortrag an. Im Aargau fanden bereits zehn Nordwestschweizerische Jodlerfeste statt, nun aber erstmals im Zurzibiet.

Hinter dem grossen Volksfest in Bad Zurzach stehen vier Trägervereine: der Jodlerklub vom Studenland aus Wislikofen, der Jodlerklub «Echo vom Surbtal» aus Endingen, das Alphornquartett Zurzibiet aus Kleindöttingen und der Jodelklub am Rhy aus Bad Zurzach.

Die Vertreter der Trägerschaft mit Gemeindeammann Bernhard Scheuber (rechts). zvg / Aargauer Zeitung

Letzterer feierte 2021 sein 100-Jahr-Jubiläum und ist somit älter als der 1935 gegründete Mutterverband, der Nordwestschweizerische Jodlerverband.

Drei Jurymitglieder geben Noten in den Bereichen Tongebung/Aussprache, Rhythmik/Dynamik, harmonische Reinheit sowie zum Gesamteindruck des Beitrags. Unter 42 Punkten wird die Note 4, also «unbefriedigend», vergeben, zwischen 54 und 60 Punkten erhält man die Bestnote 1 respektive «sehr gut.»

Damit das Niveau schweizweit dasselbe ist, würden die Unterverbände untereinander Jurymitglieder für die Jodlerfeste austauschen, erklärt Kurt Schmid.

Nicht nur in den Alpen wird diese spezielle Gesangsform gepflegt. Ähnliche Formen findet man etwa bei Pygmäen im Kongo oder in Indonesien. Als «Jodeln» werden auch andere textfreie Gesangsformen in Skandinavien, bei den Inuit, in Osteuropa und auf anderen Kontinenten bezeichnet. Diese Formen haben gesangstechnisch aber nichts mit Jodeln zu tun.

Unbestritten hingegen ist das Jodeln als erfolgreiches Exportprodukt. In den USA und Australien etwa hat es Eingang in die Countrymusic gefunden. Auch traditioneller Jodel wird in den USA seit Jahrzehnten gepflegt.

Fahnenschwenken oder Fahnenspiel gehört zu den ältesten nationalen Volkssportarten in der Schweiz. Wer das Fahnenschwingen aber erfunden hat, ist bis heute nicht mit Sicherheit geklärt. Einige sagen, der Volkssport geht auf die Innerschweizer Älplerbruderschaften zurück, andere schreiben die Erfindung den Militärs zu, die das Fahnenschwingen vor vielen Jahrhunderten als Signalfunktion eingeführt hätten.

Ein Fahnenschwinger in der Arena am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (Esaf) in Zug 2019. Urs Flüeler

Die Italiener, die sogar eigene Fahnenschwinger-Schulen haben, schreiben, der Sport sei erstmals im Jahr 687 urkundlich erwähnt worden, dürfte sogar aber in vorchristliche Zeiten zurückreichen.

«Damit alle die gleichen Wettbewerbsbedingungen haben, muss es windstill sein», sagt Kurt Schmid. In Bad Zurzach treten deshalb die Fahnenschwinger in der Halle der Mineralquelle Zurzach AG auf. «Mit acht Metern Höhe ist die Halle ideal. Denn gute Fahnenschwinger bringen die Fahne recht weit hinauf.»

Diese Frage kann heute nicht restlos geklärt werden. Vermutet wird, dass Hirten auf den Hörnern ihrer verstorbenen Rinder Musik machten – um mit anderen Hirten zu kommunizieren, die auf den Bergwiesen verstreuten Tiere anzulocken oder einfach zum Vergnügen.

Das Trio Unteres Aaretal mit Kurt Schmid (links), Ueli Moser und Hans König am Zentralschweizerischen Jodlerfest in Einsiedeln 2006. Werner Schelbert

Die erste schriftliche Erwähnung des Alphorns als Holzinstrument in der Schweiz geht auf das Jahr 1527 zurück. Gut 100 Jahre später sammelten sich im Schweizer Bauernkrieg die aufständischen Entlebucher der Erzählung nach zum Klang des Alphorns. «Am ersten Unspunnenfest 1805 gab es nur zwei Alphörner, die an den Wettvorträgen teilnahmen», sagt Kurt Schmid.