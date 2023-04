Handball Trotz ausgeglichener Bilanz: Gegen das Team vom Zürichsee ist Endingen Aussenseiter Nach der knappen Niederlage gegen den Tabellenzweiten Chênois, erwartet die NLB-Handballer von Endingen am Samstag nun den Tabellendritten Wädenswil/Horgen in der Go Easy-Arena (18 Uhr).

Der Endinger Flügel Noah Grau erzielte zuletzt gegen Chênois drei Treffer. Pedro Gisin

Das Team vom Zürichsee hat noch reelle Chancen auf einen Barrage-Platz und wird alles daransetzten, den Endingern die benötigten Punkte zu entreissen. Wädenswil/Horgen zu stoppen, wird für die Surbtaler keine leichte Aufgabe. Nur wenn es gelingt, die Anzahl technischer Fehler stark zu reduzieren, wird ein Erfolgserlebnis gegen den Favoriten möglich sein.

Mit einem Unentschieden und je einem Sieg präsentiert sich die Bilanz zwischen den beiden Teams in den letzten drei Spielen ausgeglichen. In Bezug auf die Tabellensituation hat Wädenswil/Horgen aber klar die Nase vorn. Die Zürcher standen letzte Saison in der Aufstiegsbarrage und sie sind auch jetzt wieder in Reichweite der Playoff-Plätze.

Gegen Wädenswil/Horgen zeigen, was möglich ist

Für Handball Endingen läuft die Saison nicht nach Wunsch und das Potenzial des Teams hätte mehr erwarten lassen als den 10. Tabellenplatz, auf dem sich die Aargauer im Moment befinden. Für das Team von Trainer Sarac ist der Zug nach vorne längst abgefahren und zum Tabellenende ist der Abstand so gross, dass keine ernsthafte Gefahr droht. Trotzdem ist die Mannschaft den Beweis noch schuldig geblieben, dass mehr in ihr steckt.

Nach guten Leistungen und Punktgewinnen konnten die Endinger das Niveau oft nicht halten und mussten zum Teil unnötige und selbst verschuldete Niederlagen einstecken. In den verbleibenden Begegnungen haben die Aargauer die Gelegenheit, noch Punkte zu sammeln und sich den einen oder anderen Rang in der Tabelle hochzuarbeiten.

Gegen Wädenswil/Horgen gehen die Zurzibieter nicht als Favorit ins Spiel, trotzdem liegt ein Punktgewinn im Bereich des Möglichen. Gegen Chênois hat das Team streckenweise gezeigt, was möglich wäre. (az)