Handball NLB Vor heimischem Publikum: Handball Endingen empfängt BSV Stans Am Samstag spielt Handball Endingen im GoEasy gegen den BSV Stans, der seit acht Spielen nicht mehr gewinnen konnte. Umso grösser ist der Innerschweizer Hunger, dieser Negativspirale zu entrinnen und gegen die Zurzibieter einen Sieg zu erringen.

Femi Onamade ist Endingens Gegenstossspezialist. Zvg/Renato Cescato

Handball Endingen ist gewarnt und wird am kommenden Samstag im GoEasy den Gegner mit dem nötigen Respekt empfangen: Die Stanser wollen nach acht Spielen wieder einen Sieg erreichen und sind diesem Ziel bereits sehr nahe gekommen, als sie sich gegen den Favoriten aus Stäfa nur mit einem Tor geschlagen geben mussten.

Die Endinger hingegen haben die Niederlage vom vergangenen Donnerstag gegen Horgen/Wädenswil noch verdauen müssen. Umso mehr, als man trotz dezimiertem Kader bis fünf Minuten vor Schluss mithalten konnte, und eine letzte Chance bestand, vielleicht den Barrageplatz trotzdem noch zu erreichen.

Unterdessen haben sich die Spieler von Handball Endingen wieder gesammelt und Trainer Majeri liess bereits verlauten, dass sich die Ziele keineswegs geändert haben:

«Wir wollen alle kommenden Spiele gewinnen! Es bleiben uns noch sieben Begegnungen, und wir werden bis zum Saisonschluss Charakter zeigen.»

Mit dem BSV Stans bekommen es die Surbtaler am Samstag mit einem Gegner zu tun, der heiss auf die nächsten zwei Punkte ist. Besonders gegen Teams aus der Spitzengruppe konnten die Innerschweizer gute Leistungen zeigen und verloren jeweils nur knapp. Mit dem 30-jährigen Brasilianer Fernando Skrebsky Dutra verfügen sie über einen wurfstarken zentralen Rückraumspieler, der für Stans bereits mit 122 Toren zu Buche steht. Unterstützung erhält er von Ramon Pereira de Oliveira, dem zweiten Brasilianer im rechten Rückraum, und natürlich Torhüter Noah Ineichen, der viel Erfahrung aus der QHL ins Team gebracht hat.

Mehr Varianten für Trainer Majeri

Im Endinger Team kehren Koncul, Maric und Lüthi nach ihren Verletzungen ins Team zurück, sodass Trainer Majeri wieder mehr Varianten zur Verfügung stehen. Die hoffentlich erneut zahlreichen Zuschauer dürfen sich auf ein spannendes Spiel freuen, bei dem beide Teams hart um die zwei Punkte und ein Erfolgserlebnis kämpfen werden.

Die Surbtaler werden alles daransetzen, mit einem Sieg in den Saisonendspurt zu ziehen. Auch wenn die Barrageplätze wohl ausser Reichweite sind, will Handball Endingen die vor ihnen liegenden Stäfa und Gossau hinter sich lassen. Dazu braucht es am Samstag aber eine konzentrierte Leistung und zwei Punkte. Anpfiff ist m 18 Uhr im GoEasy in Station Siggenthal. (az)