Handball NLB Vereinslegende Lukas Riechsteiner beendet seine Karriere – nach 19 Saisons in Endingen über 1500 Toren Der Endinger Handballer hängt nach einer erfolgreichen Karriere seine Handballschuhe an den Nagel. Wer am Samstag nach dem letzten Heimspiel der Saison sonst verabschiedet wird und wer nächste Saison wieder aufläuft.

Mit Lukas Riechsteiner verlässt eine wichtige Teamstütze die Surbtaler Mannschaft. Alexander Wagner

In 574 Einsätzen 1530 Tore erzielt, davon 110 Siebenmeter: Das ist die Bilanz des Endinger Handballers Lukas Riechsteiner. Seit 2003 spielt er in der Surbtaler Mannschaft. Am kommenden Samstag, dem letzten Heimspiel von Handball Endingen in dieser Saison, hängt die Vereinslegende nun nach 19 Saisons die Handballschuhe an den Nagel.

«Mit Rudi, wie er meistens genannt wird, geht ein grosser Endinger Handballer – auch wenn ihn seine Körpergrösse nicht unbedingt als Rückraumspieler auszeichnet», heisst es in einer Medienmitteilung. «Dafür beeindrucken die Zahlen umso mehr, welche seine Karriere beschreiben.»

16 Bilder 16 Bilder Lukas Riechsteiner kämpft sich 2011 im roten Trikot gegen seinen Gegner durch. Alexander Wagner

Aber nicht nur wegen den zahlreichen Toren war Lukas Riechsteiner wertvoll für sein Team: Auf und neben dem Platz habe er viel Verantwortung übernommen und sich immer als sehr fairer Spieler ausgezeichnet. In seiner langen und erfolgreichen Karriere wurde er nur einmal vorzeitig unter die Dusche geschickt. «Lukas wird dem Team als Persönlichkeit und Teamplayer fehlen.» Dass er dem Handballsport in einer anderen Funktion erhalten bleibt, sei laut Luki Riechsteiner aber nicht ausgeschlossen.

Mehrere Spieler verlassen Handball Endingen

Am nächsten Samstag gegen den TV Birsfelden werden nebst dem Rückraumspieler noch weitere Spieler verabschiedet. So wird der Kanadier Justin Larouche eine neue Herausforderung suchen und seine Karriere bei einem anderen Verein vorantreiben. Femi Onamade und Rok Maric sind noch in Verhandlungen mit interessierten Vereinen. Schon bekannt ist, dass Torhüter Dario Ferrante zu BSV Bern wechselt und Trainer Zoltan Majeri Handball Endingen in Richtung Möhlin verlässt.

Im letzten Heimspiel dieser Saison werde der Verein die Spieler und den Trainer gebührend verabschieden und ihnen für ihre Verdienste im Dress von Handball Endingen danken, heisst es in der Mitteilung weiter.

Und bekannte Namen kehren nach Endingen zurück

Die Surbtaler Handballer können für die kommende Saison bereits auch einige bekannte und neue Leistungsträger verkünden.

Roger Küng, Verwaltungsratspräsident und Sportchef von Handball Endingen, der bereits seit einigen Wochen am Team für die nächste Saison arbeitet, zeigt sich denn auch zufrieden über den Stand der Planung: «Es freut mich sehr, dass wir mit Rabbi Riechsteiner, Nino Grzentic, Noah Grau, Ivan Koncul, und Lars Gross fünf Leistungsträger weiterverpflichten konnten, die in der nächsten Saison wichtige Aufgaben im Team übernehmen werden.

Dazu haben wir mit dem Endinger Fabian Spuler im Tor und dem Rückkehrer Armin Sarac im linken Aufbau zwei im Surbtal bekannte Spieler überzeugen können, die das Team auf und neben dem Feld verstärken werden.» Samir Sarac, der neue und in Endingen ebenfalls bekannte Trainer, werde ein Team aufbauen können, das sich in der Nationalliga B nicht verstecken müsse.

Daneben werde ein wichtiges Augenmerk jungen Spielern gewidmet, die im NLB-Team weitere wichtige Erfahrungen sammeln werden, heisst es in der Mitteilung weiter. Diesbezüglich wurden die Verträge mit Seya Grau und Leandro Lüthi am Kreis verlängert. Auch der lokale Yannick Mühlebach am linken Flügel hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr erneuert.

Im letzten Heimspiel sollen zwei Punkte her

Im zweitletzten Spiel dieser Saison dezimieren erneut zahlreiche Verletzungen das Team – abgesehen von wenigen Wochen war dies in der ganzen Saison der Fall. Und der Gegner, der TV Birsfelden, konnte am vergangenen Wochenende in einem Spiel mit 70 Toren überraschend und knapp gegen Städtli Baden, Endingens Tabellennachbarn, gewinnen und befindet sich nun auf dem 8. Platz. $

Trotz dünner Personaldecke ist dem Team mit der Unterstützung der Zuschauer im GoEasy aber ein Erfolg zuzutrauen. Anpfiff ist um 18 Uhr. (az)