Handball NLB Städtli holt fünften Sieg in Folge – und rutscht trotzdem auf dritten Tabellenplatz Städtli 1 bietet dem Publikum im Heimspiel gegen Birsfelden ein weiteres Torfeuerwerk: Die Badener Handballer setzen sich mit 37:30 gegen einen aufsässigen Gegner durch. Ein Wermutstropfen bleibt trotzdem.

Kai Klampt erzielte am Samstagabend neun Tore für Baden. Daniel Küttel/zvg

Keine Frage: Die Badener Tormaschine läuft wie geschmiert. 35 bis 39 Tore haben sich in den Meisterschaftspartien der Stadtturner zum Standard entwickelt, und wenn auf der Badener Resultatetafel erst einmal eine 3 voransteht, ist der Sieg so gut wie sicher. So auch im vergangenen Spiel: Die Handballer von Städtli 1 setzt sich in der heimischen Aue gegen ein aufsässiges Birsfelden durch und sichert sich damit im fünften Ligaspiel in Folge beide Punkte.

Bis die Zeichen auf Sieg standen, musste sich das Publikum in der Aue am Samstagabend etwas gedulden. Denn auch wenn Tabellenlage und Head-to-Head-Statistik anderes vermuten liessen: Ein Spaziergang sollte die Partie gegen den TV Birsfelden nicht werden. Die motivierten Hafenstädter agierten von Beginn weg hellwach und liessen sich partout nicht abschütteln. Denn obwohl die Stadtturner schnell zur gewohnten Torproduktion fanden, gelang es ihnen bis zum Schlusspfiff nicht, einen wirklich homogenen Verteidigungsschirm aufzubauen. Immer wieder fand ein Birsfelder eine Lücke, was die Gäste lange auf Schlagdistanz hielt.

Wie zuletzt gegen die Schaffhauser Espoirs hiess es so zur Pause nur 17:15. Und wieder gelang es Städtli erst in der zweiten Halbzeit, sich den entscheidenden Abstand zu erarbeiten. Gut 50 Minuten dauerte es, bis der Birsfelder Widerstand gebrochen war. Städtli 1 zog vorentscheidend von 27:25 auf 30:25 davon und durfte sich schliesslich in den Schlussminuten vom begeisterten Publikum verdient feiern lassen.

Bemerkenswert:

Kai Klampt (9/10) und Banjamin Vizi (8/11) waren erneut die produktivsten Badener Schützen.

Sieben (!) der neun Badener Feldspieler trugen sich mit mindestens drei Treffern in die Torschützenliste ein.

Über 180 Zuschauerinnen und Zuschauer fanden trotz Maskenpflicht den Weg in die Aue und sorgten für eine tolle Atmosphäre.

Sämtliche Badener Aktivmannschaften blieben am Samstag ungeschlagen (Städtli 2 und SG Baden Handball holten je einen Punkt)

Kleiner Wermutstropfen: Obwohl Städtli in den bisherigen Spielen mit Abstand die meisten Tore der NLB erzielt hat, reicht der 37:30-Sieg gegen Birsfelden nicht, um den zweiten Tabellenplatz zu behaupten. Kreuzlingen fertigte Steffisburg 40:28 ab und verdrängt Städtli so mit einer um vier Zähler besseren Tordifferenz auf Platz drei. (az)