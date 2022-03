Handball NLB Kampf um Platz drei ist eröffnet: Endingen spielt gegen Fortitudo Gossau auf Ohne Druck, aber mit grossem Willen: Im Auswärtsspiel vom kommenden Samstag tritt das Team von Trainer Zoltan Majeri gegen das in der Tabelle direkt vor ihnen platzierte Fortitudo Gossau an.

Der Linkshänder Larouche bei einem sehr gefährlichen Durchbrüche. zvg/Pedro Gisin

Der klare Sieg gegen den BSV Stans vom vergangenen Samstag wird den Surbtaler Handballern das nötige Selbstvertrauen geben, um am kommenden Wochenende auch gegen das ambitionierte Team aus Gossau eine gute Falle zu machen.

Die Ausgangslage ist bei Handball Endingen und Fortitudo Gossau sehr ähnlich. In den vergangenen 20 Ligaspielen mussten beide Teams fünf Niederlagen einstecken. Sowohl Gossau wie auch Endingen werden den Einzug in die Playoffs diese Saison wohl nicht mehr schaffen, aber der Kampf um den Tabellenplatz drei ist mit Endingen, Gossau und Stäfa in vollem Gange. Stäfa konnte die Gossauer vergangenen Samstag besiegen und sich an die Spitze dieser Dreiergruppe setzen. Nun liegt es an den Surbtalern, den Schwung aus dem Stans-Spiel mitzunehmen und es Handball Stäfa nachzumachen.

Eine gute Halbzeit wird gegen Gossau nicht genügen

Handball Endingen hat im vergangenen Spiel gezeigt, dass sich die Surbtaler mit einer konstanten Leistung über 60 Minuten vor keinem Team verstecken müssen. Gegen Gossau und eine Woche später gegen Kreuzlingen wird aber eine gute Halbzeit nicht mehr ausreichen, um beide Punkte ergattern zu können.

Trainer Majeri ist erfahren genug, um die richtigen Schlüsse für das Spiel in Gossau zu ziehen und sein Team entsprechend einzustellen, damit ein weiteres Erfolgserlebnis möglich sein wird.

Mischung aus Jugend und Erfahrung kann das Erfolgsrezept sein

Erfreulich aufgefallen sind gegen den BSV Stans die jungen Seya Grau am Kreis und Lars Gross im Tor, die gezeigt haben, dass sie jederzeit bereitstehen, um Verantwortung im Team zu übernehmen. Zusammen mit Leitwolf Rabi Riechsteiner und den Aufbauern Giovanelli und Grzentic konnten sie das Team gegen Stans zu einem ungefährdeten Sieg führen. Diese Mischung aus Erfahrung und jugendlicher Leichtigkeit, aus Durchschlagskraft und Wille brauchen die Surbtaler am Samstag erneut, um gegen Fortitudo Gossau die nächsten wichtigen Punkte zu sichern.

Die Fans von Handball Endingen können sich für die gemeinsame Fahrt nach Gossau am nächsten Samstag, 2. April um 16 Uhr bei der Post Endigen besammeln. (az)