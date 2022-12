Handball NLB Im Kantonsderby wollen die Endinger Handballer endlich wieder punkten – dafür muss aber einiges zusammenpassen Gut möglich, dass die Surbtaler Handballer und STV Baden in der kommenden Saison ein gemeinsames Team bilden. Diese Saison gilt es aber noch, als Handball Endingen Punkte zu sammeln, wie kommenden Samstag gegen den TV Möhlin.

Der Endinger Merian Naprsteck bezwingt den gegnerischen Torhüter mit einem sehenswerten Schuss vom Flügel. zvg/Pedro Gisin

Bald könnten Handball Endingen und Erzrivale Städtli Baden gemeinsame Sache machen: Die beiden Traditionsvereine haben eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die eine Fusion prüfen sollen. Und die Aktionäre der Handball Aargau Ost AG sprachen sich diese Woche an einer Konsultativabstimmung für das Projekt aus.

Bis es aber so weit ist, spielen die Surbtaler, zumindest noch diese Saison, weiterhin unter dem Namen Handball Endingen. So etwa am kommenden Samstag auswärts im Kantonsderby gegen den TV Möhlin – ein spannendes Duell mit umgekehrten Vorzeichen.

So haben die beiden Teams ihre Tabellenränge getauscht: Endingen schloss die vergangene Saison auf dem 5. Tabellenrang ab, Möhlin auf dem 11. – aktuell ist die Platzierung genau entgegengesetzt. Auch haben die beiden Trainer Samir Sarac und Zoltan Majeri auf diese Saison hin den Arbeitgeber getauscht und mit Armin Sarac und Justin Larouche je einen Spieler ins neue Team mitgenommen.

All das wird keine Rolle mehr spielen, wenn um 20.30 Uhr das Duell der beiden Aargauer Mannschaften startet: Der Möhliner Trainer Majeri tanzt mit seinem Team auf einer Erfolgswelle und wird mit dem lautstarken Publikum alles daransetzen, das Derby zu gewinnen.

Für Endingen und Trainer Sarac geht es darum, den Abstand zu den Abstiegsplätzen zu wahren und nach der Enttäuschung gegen Yellow Winterthur wieder einen positiven Akzent zu setzen. Die Surbtaler konnten ihren Ambitionen einmal mehr nicht gerecht werden und mussten sich mit 23:27 geschlagen geben.

Für das Team muss allerdings vieles zusammenpassen, wenn es Punkte aus dem Westaargau mitnehmen will. Für die Endinger spricht aber, dass man gegen starke Gegner immer die besten Leistungen zeigen konnte.

Fan-Treffpunkt für die gemeinsame Fahrt nach Möhlin ist um 19.15 Uhr bei der Post in Endingen. (az)