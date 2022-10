Handball NLB «Fünf Punkte aus sechs Spielen sind zu wenig»: Das sagt der Endinger Trainer zum neunten Tabellenrang Surbtaler Rekordjäger: Die Handballer aus Endingen treffen oft ins Schwarze – kassieren aber zu viele Gegentore. Am Samstag empfangen sie Stäfa.

Trainer Samir Sarac gibt im Derby gegen Städtli Baden den Tarif durch. Alexander Wagner

Emmen besiegte im Spiel am vergangenen Samstag die Endinger mit 42:41. Dieses Resultat muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Zur Halbzeit führten die Surbtaler Handballer noch mit 25:22. Ein Ergebnis, das gut und gerne auch ein Endresultat sein könnte. Doch es waren erst 30 Minuten gespielt.

Und es war auch nicht das erste, äusserst knappe Resultat nach einem torreichen Spiel: Die Endinger erreichten auch schon gegen den RTV Basel ein rekordverdächtiges Unentschieden mit 39:39 – und man dachte, das sei nicht mehr zu toppen. Doch die Zuschauer bekamen in 60 Spielminuten satte 83 Tore zu sehen. Für die Zuschauer ein Spektakel, für jeden Trainer ein Grund, dass ihm noch viel mehr graue Haare wachsen.

«Das habe ich auch noch ganz selten gesehen», meinte Endingens Trainer Samir Sarac kopfschüttelnd. Und er weiss, wovon er spricht. War er doch jahrelang selber erfolgreich als Profi unterwegs und ging unter anderem auch für den damaligen TV Endingen auf Torejagd. Danach war er Spielertrainer und auf diese Saison hin hat er wieder das Fanionteam als Trainer übernommen. Doch auch er kann sich nicht an ein solches Resultat erinnern.

Gründe für die aktuelle Lage sind mannigfaltig

Die Ursachen, weshalb die Endinger so viele Tore kassieren, sind äusserst vielfältig und es lohnt sich ein Blick zurück: Bereits vor zwei Jahren gab es einen grossen Umbruch im Kader der Surbtaler – selbst der Name und das Logo wurden geändert: Die GmbH wurde aufgelöst und eine neue AG gegründet, mit einer komplett neuen Führungscrew.

Auf die neue Saison hin haben erneut sieben Spieler den Verein verlassen oder wie Urgestein Lukas Riechsteiner den Rücktritt gegeben. Gekommen sind acht neue Akteure aus Rumänien, anderen Vereinen oder dem eigenen Nachwuchs.

Doch damit nicht genug der Umwälzungen: Langjährige und verdiente Helfer und Funktionäre sind nicht mehr dabei und selbst das Trainergespann ist neu. Da ist es nicht verwunderlich, dass es Zeit braucht, bis die neue Mannschaft auf der Platte mit einem fast komplett neuen Umfeld im Hintergrund sich zuerst finden kann. Und das braucht Zeit. Zeit, die man im Leistungssport fast nie hat.

Die Verletztenliste ist erneut sehr lang

Dazu kommen noch viele Unwägbarkeiten im Tagesgeschäft: So hat beispielsweise der slowenische Rückraumspieler Nino Grzentic verletzungsbedingt noch keine einzige Minute spielen können. Goalie Lars Gross kommt nach seiner Verletzung langsam zurück aufs Feld. Hinzu kommt, dass die Position des Torhüters im modernen Handball immer wichtiger wird.

Nicht etwa, dass Stellvertreter Fabian Spuler seinen Job schlecht gemacht hätte. Er kam in den letzten Spielen sogar immer besser in Fahrt. Aber heutzutage braucht jede Mannschaft mindestens ein starkes Goalieduo, auf das man in jeder Situation zurückgreifen kann.

Die Verletztenliste liesse sich fast beliebig verlängern: Der kroatische Rückraumspieler Ivan Koncul ist ebenfalls angeschlagen und kann nur im Angriff mittun. In der Verteidigung, wo gerade wirklich Not am Manne ist, kann der fast 100 Kilo schwere Hüne nicht wie erhofft zupacken.

Zudem hat sich Flügelflitzer Yannick Mühlebach den Finger ausgerenkt. Eigentlich fast schon eine schmerzhafte Alltäglichkeit für Handballer. Doch das Eigengewächs hat es so arg erwischt, dass er gar eine Operation über sich ergeben lassen musste.

Trainer Samir Sarac ist der letzte, dem man einen Vorwurf machen kann. Wenn die Spieler reihenweise Zerrungen oder muskuläre Probleme hätten, müsste man über die Trainingssteuerung, die Belastung der Spieler und die allenfalls fehlende Regeneration reden. Doch es waren alles Unfälle oder schlichtweg Pech.

Kontakt zur Spitzengruppe noch vorhanden

Nach sechs Spielen haben die Endinger nur gerade fünf Punkte auf dem Konto, liegen auf dem neunten Tabellenplatz und sind aus dem Cup ausgeschieden. «Das ist zu wenig», bringt es Trainer Sarac auf den Punkt. Doch dramatisch ist die Situation keineswegs. Die Surbtaler haben nach wie vor den Kontakt zur Spitzengruppe. «Die Truppe kann viel mehr. Wir alle haben den Glauben an diese Mannschaft», betont der Trainer.

Wichtig wäre, in den nächsten Partien nicht nochmals neue Torrekorde aufzustellen. Ein 21:20-Sieg würde es auch tun. Am Samstag empfangen die Surbtaler um 18 Uhr im Go Easy Stäfa – ein Team, mit dem man sich vor noch nicht allzulanger Zeit noch im Oberhaus oder um den Aufstieg duellierte. Doch das war noch vor dem grossen Umbruch, der sowohl auf der Platte als auch im Umfeld zuerst verarbeitet werden muss, um wieder erfolgreich sein zu können.