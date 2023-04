Handball NLB Endingen will am Ostersonntag zwei Punkte aus Genf entführen Vieles spricht bei diesem Osterduell für das Heimteam aus Genf, das verdient auf dem zweiten Tabellenrang steht. Für Handball Endingen bietet sich aber als Underdog die Gelegenheit, dem klaren Favoriten bei ihren Aufstiegsplänen ein Bein zu stellen. Dafür muss aber einiges zusammenpassen.

Handball Endingen spielt am kommenden Sonntag nicht vor heimischen Publikum, sondern reist nach Genf. zvg

Das Team von Handball Endingen kämpft am Ostersonntag in der Westschweiz gegen CS Chênois Genève Handball um zwei wichtige Punkte. Ostergeschenke werden die Aargauer kaum erwarten können, stehen die Genfer doch auf dem zweiten Tabellenplatz und gehen als klare Favoriten in diese Begegnung.

Zuhause ist Chênois Genève jeweils noch eine Spur stärker als auswärts. Und mit dem Franzosen Stéphane Chardon besitzen sie am rechten Flügel einen Topscorer, der in den vergangenen 21 Spielen bereits über 140 Tore geschossen hat. Dazu kommt am Kreis Jordan Bonilauri, der mit seiner imposanten Grösse (2,13 Meter, 114 Kilogramm) eine Knacknuss für die Endinger Verteidigung darstellen wird.

Die Genfer möchten sich in dieser Saison unbedingt für die Playoff-Spiele qualifizieren, um nach dem letztjährigen Abstieg aus der QHL den direkten Wiederaufstieg zu realisieren. Mit Wädenswil/Horgen sitzt ihnen aber ein starker Widersacher im Nacken, der ebenfalls gerne ein Wörtchen um den Aufstieg in die höchste Liga mitreden möchte.

Mit dem Sieg gegen den TSV Fortitudo Gossau konnte Handball Endingen am vergangenen Wochenende einen nächsten wichtigen Schritt nach vorne machen. Abgesehen von den zwei schwachen Minuten vor der Pause haben die Surbtaler über die gesamte Spielzeit eine gute Leistung zeigen können. Um Chênois Genève Handball das Osterfest zu vermiesen, muss das Team von Trainer Sarac seine Leistung aber noch einmal klar steigern.

Eine von Anfang an kämpferisch eingestellte Verteidigung und eine konzentrierte Angriffsleistung mit wenig technischen Fehlern sind die Grundlage, um den Favoriten in Bedrängnis zu bringen. Anpfiff ist um 16 Uhr in der Chênois Sous-Moulin Halle. (az)