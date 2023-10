Handball NLB Die Ostaargauer wollen den Schwung aus dem Cup in die Liga mitnehmen – und den nächsten Sieg verbuchen Nach der mit Spannung gepackten Cup-Partie gegen die SG Wädenswil/ Horgen kehrt für die HSG Baden-Endingen der Liga-Alltag zurück. Der nächste Gegner: TSV Fortitudo Gossau.

Es war Cup-Spannung auf höchstem Niveau, was die HSG Baden-Endingen und die SG Wädenswil/ Horgen vergangenen Mittwochabend in der GoEasy Arena in Station Siggenthal zeigten: Erst in der Verlängerung konnten sich die Ostaargauer durchsetzen. Die Partie hätte auf beide Seiten kippen können, doch letzten Endes behielt Baden-Endingen die Nerven, übernahm Verantwortung und beschenkte sich selbst mit dem Einzug in die nächste Runde des Handball Mobiliar Cups.

Die HSG Baden-Endingen hofft erneut auf einen Sieg, den Jérôme Portmann im Cup-Spiel gesichert hat. Bild: zvg

Am kommenden Samstag kehrt der Liga-Alltag zurück: Die HSG-Handballer reisen in den Kanton St. Gallen zum noch sieglosen TSV Fortitudo Gossau. Während die Ostaargauer mit sechs Punkten den 3. Tabellenrang belegen, befindet sich die noch punktlose St. Galler Equipe auf dem zweitletzten Tabellenplatz.

Im Vorfeld von einer einfachen Aufgabe zu sprechen, wäre dennoch eine krasse Fehleinschätzung. Das beste Beispiel ist der Cup-Gegner Wädenswil/Horgen: Trotz vielen verletzungsbedingten Ausfällen verlangten die Zürcher der HSG alles ab. Gossau kann man durchaus mit Wädenswil/Horgen vergleichen. Mit dem Saisonstart ist man unzufrieden und die St. Galler müssen aus der Not hinaus spielen, um den Anschluss an das Mittelfeld nicht zu verlieren.

Die HSG darf also keineswegs den kommenden Gegner unterschätzen, zumal dessen Kader gespickt ist mit jungen, hungrigen Talenten. «Gossau hat sich in der Vergangenheit immer als zäher Gegner erwiesen», lässt sich HSG-Trainer Björn Navarin vor der kapitalen Auswärtspartie in einer Mitteilung zitieren. «Unser Fokus gilt allerdings weiterhin auf unseren eigenen Baustellen. Gleichzeitig entwickeln wir unser eigenes System weiter.»

Die HSG Baden-Endingen reist das zweite Mal in dieser Saison an eine Auswärtspartie. Mit noch mehr Siegeswille und konstanterem Spiel wird ein Sieg gegen die St. Galler möglich sein. Das Spiel startet am Samstag, 7. Oktober um 17.30 Uhr in der Sporthalle Buechewald in Gossau. Das Spiel wird auf www.handballtv.ch live übertragen. (az)