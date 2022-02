Handball NLB Die Endinger holen zwei Punkten – haben damit aber nur das Minimalziel erreicht Handball Endingen hat auswärts beim Tabellenschlusslicht HS Biel eine erste Halbzeit gespielt, die in keiner Phase überzeugt hat. Am Schluss gewannen die Surbtaler mit vier Toren Vorsprung.

Nino Grzentic war mit acht Treffern der erfolgreichste Rückraumschütze auf Seiten der Endinger. zvg/Pedro Gisin

Das 11:11 nach 30 Minuten ist wohl der Weckruf für die Aargauer gewesen: Denn im zweiten Umgang konnten sie den Gegner, das Tabellenschlusslicht HS Biel, etwas stärker unter Druck setzen und bis zum Schluss einen Vorsprung von vier Toren zum 25:29 herausspielen.

Trotzdem können die Endinger mit ihrer Leistung nicht zufrieden sein. Immerhin vergleichbare Spiele gegen scheinbar einfachere Gegner gingen diese Saison auch schon verloren. Die Auswärtspartie wird wohl als wichtiger Arbeitssieg eingeordnet.

Harmloser Endinger Rückraum konnte den Ansprüchen nicht genügen

Gegen den HS Biel hätte man sich einen soliden Start ins Spiel gewünscht, damit Diskussionen um den Sieg und die zwei Punkte gar nicht erst aufkommen würden. Die Endinger traten aber nicht als Favorit auf, sondern passten sich dem Spiel der Gäste an.

Der Rückraum von Handball Endingen vermochte die Bieler Verteidigung nicht in Bewegung zu versetzen. Grzentic, Koncul, Larouche und Christian Riechsteiner produzierten zu wenig Druck und Maric stand am Kreis oft auf verlorenem Posten. Es knorzte im Endinger Spiel an allen Ecken und Enden. Wenn der Endinger Rückraum in einer Halbzeit nur ein Tor aus dem Spiel heraus schiessen kann, dann gibt es nicht mehr viel hinzuzufügen.

Der HS Biel wehrte sich so gut er konnte und erarbeitete sich immer wieder Chancen durch den Rückraumschützen Vulic und Kreisläufer Piatek. Torhüter Ferrante im Endinger Tor konnte sich zum Glück regelmässig auszeichnen und erreichte bis zur Pause eine starke Quote von 43 Prozent. Dies war gegen den Tabellenletzten auch bitter nötig, um mit 11:11 in die Pause zu gehen.

Bessere zweite Halbzeit reicht für zwei wichtige Punkte

Die zweite Halbzeit begann mit Toren hüben wie drüben, und nach ein paar weiteren unglücklichen Endinger Aktionen, war die Anspannung bei Team und Fans zunehmend spürbarer. Keine Mannschaft konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen. Eine erste Möglichkeit, um eine Differenz zu schaffen erhielt Handball Endingen, als die Schiedsrichter eine Zwei-Minutenstrafe gegen den HS Biel aussprachen.

Die Seeländer nutzten aber ihrerseits die Unkonzentriertheit der Endinger und schossen in Unterzahl ein Tor – und hätten mit einer 100-Prozent-Chance sogar fast noch ein zweites erzielen können. Endingen spielte in dieser Phase planlos und fehlerhaft. Es fehlte ein Leader, der das Spiel lenken konnte.

Trainer Majeri nahm sein zweites Timeout und brachte wieder Koncul im zentralen Rückraum. Nach erfolglosen 15 Minuten in der ersten Halbzeit entwickelte er mehr Druck auf die gegnerische Verteidigung und konnte auch selber erfolgreich abschliessen. Grzentic zeichnete sich als sicherer Sieben-Meter-Schütze aus, und es gelangen ihm nun wichtige Tore aus dem Rückraum. Gleichzeitig stand die Deckung nach dem Timeout kompakter und konnte endlich bezüglich Aggressivität zulegen.

In der 50. Minute hatten sich die Gäste einen Drei-Tore-Vorsprung erarbeitet. Ferrante im Tor hielt weiterhin solide, und Koncul übernahm zusehends die Leaderrolle im Angriff. Er beruhigte das Spiel, spielte Auslösungen und dirigierte seine Nebenleute. Die Körpersprache war bei den Surbtalern nun endlich besser, man wartete geduldig auf seine Chance, spielte auf zwei Kreisläufer und konnte so mit vier Toren davonziehen. Maric erhielt am Kreis die benötigen Zuspiele, die er souverän verwerten konnte. Je ruhiger die Endinger kombinierten, umso mehr waren die Gastgeber nun fehlerhaft.

Am nächsten Samstag braucht es eine klare Leistungssteigerung

Handball Endingen konnte sich zum Schluss mit 25:29 die beiden budgetierten Punkte gutschreiben. Grosse Freude kam aber trotzdem nicht auf, dafür war die Leistung an diesem Abend in der Esplanade in Biel gegen den Tabellenletzten einfach zu bescheiden.

Endingen hat mit diesen zwei Punkten jedoch einen wichtigen Arbeitssieg errungen. Dennoch benötigt es am nächsten Samstag im Heimspiel gegen Möhlin, das am Samstag Handball Stäfa überraschend einen Punkt abknöpfen konnte, eine klare Leistungssteigerung. (az)