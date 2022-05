Handball NLB Das letzte Spiel der Saison steht bevor: Die Endinger Handballer treten gegen einen starken Gegner an Das Surbtaler Team trifft am Samstag auf den Tabellenzweiten: Gegen die SG Wädenswil-Horgen wollen die Endinger nochmals Punkte holen.

Femi Onamade möchte gegen Wädenswil-Horgen noch einmal mit Toren auf sich aufmerksam machen. zvg/Renato Cescato

Im letzten Meisterschaftsspiel dieser Saison bekommt es Handball Endingen noch einmal mit einem starken Gegner zu tun: Am Samstag spielen die Surbtaler auswärts gegen den Tabellenzweiten Wädenswil-Horgen. Für die Zürcher dürfte das Spiel eine willkommene Vorbereitung auf die anstehenden Playoff-Spiele gegen Kreuzlingen sein, in denen der Aufsteiger in die Quickline Handball League (QHL) ausgemacht wird.

Endingen könnte mit einem Sieg und einem gleichzeitigen Unentschieden von Gossau auf den vierten Tabellenplatz vorrücken und die St. Galler hinter sich lassen. Nach dem klaren Sieg gegen den TV Birsfelden heisst es darum, noch ein letztes Mal alle Konzentration zu sammeln und sich mit einer guten Leistung in die Sommerpause zu verabschieden.

Aktion «Schenk euis din Name» ist gut angelaufen Das Match-Shirt der kommenden Saison füllt sich mit den Namen der Fans. Wer noch dabei sein möchte und das Team von Handball Endingen und die zwölf Junioren- und Juniorinnenteams der HSG Aargau Ost «hautnah» unterstützen möchte, kann dies bis am 27. Mai auf der Webseite von Handball Endingen tun.

Die SG Wädenswil-Horgen hat eine starke Saison gespielt und steht darum verdient in den Playoffs um den Aufstieg in die höchste nationale Liga. Von 25 Meisterschaftsspielen konnten 19 gewonnen werden und man musste in der Tabelle lediglich den HC Kreuzlingen an sich vorbeiziehen lassen. Wie ernst die Zürcher die letzte Partie in der Hauptrunde nehmen und wie konsequent sie die Zweikämpfe gegen Handball Endingen führen werden, wird man sehen.

Zürcher haben einen Sieg in vier Spielen erzielt

Der Playoff-Final wird auf jeden Fall bereits in ihren Köpfen herumgeistern und den Aargauern vielleicht die Gelegenheit bieten, den Zürchern zum Saisonende ein Schnippchen zu schlagen. Die Seebueben zeigten sich in den letzten Partien nicht mehr ganz so souverän und konnten aus den letzten vier Begegnungen lediglich einen Sieg verbuchen.

Handball Endingen nutzte die Gelegenheit im letzten Heimspiel der Saison und verwöhnte das Publikum gegen den TV Birsfelden mit einem starken Auftritt und einem klaren 29:17 Sieg. Abgesehen von der Möglichkeit, den vierten Tabellenplatz zu erreichen, geht es für die Surbtaler auch darum, die Saison mit einem Sieg abzuschliessen.

Das letzte Meisterschaftsspiel will jeder Handballer immer gewinnen. Dabei geht es nicht nur um die Punkte und Tabellenränge, sondern auch um das Gefühl, mit dem man sich in die Sommerpause verabschiedet. Handball Endingen hat also genügend Gründe, noch einmal aufs Gaspedal zu drücken und mit dem Schwung aus dem Birsfelden-Spiel die zwei Punkte in den Aargau zu entführen.