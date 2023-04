Handball Nachlässigkeit vor der Pause bleibt ohne Folgen: Endingen bezwingt Gossau am Ende souverän Handball Endingen kam gegen Gossau in der NLB beim 29:25 (14:14) zum siebten Saisonsieg. Die Surbtaler machten sich das Leben allerdings unnötig selber schwer.

Noah Grau zeigte in der ersten Spielhälfte ein starke Leistung und erzielte sechs Treffer. Pedro Gisin

Fortitudo Gossau gelang der Start in die Partie nicht nach Wunsch. Nach elf Minuten (5:3) nahm Trainer Ullmer das erste Time-out für die Ostschweizer und versuchte sein Team wachzurütteln. Endingen liess aber nicht nach und baute den Vorsprung kontinuierlich aus. Noah Grau hatte zu diesem Zeitpunkt bereits sechs Tore auf seinem Konto.

Trotz der mahnenden Worte des Trainers während dem Time-out schaffte es die Gossauer-Verteidigung nicht, die Endinger Angriffsmaschinerie zu stoppen. Die Surbtaler lagen in der 28. Minute noch immer klar mit vier Toren in Führung lagen und ruhig den Pausenpfiff abwarten konnten. Ein Nachlässigkeit, die bestraft werden sollte. Gossau erzielte in den verbleibenden 120 Sekunden vier Tore und glich zum 14:14 aus.

Torhüter Spuler mit starken Paraden zum Best-Player ausgezeichnet

In der Kabine der Surbtaler fielen vermutlich einige böse Worte, denn der Wille, es in der zweiten Hälfte besser zu machen, war klar sichtbar. Trotz Zeitstrafen gegen Grzentic und Galovic, liessen die Endinger keine Gegentore zu und gingen wieder mit zwei Toren in Führung. Die Deckung stand nun stabil und im Angriff kam man zu klaren Chancen.

Auch wenn die Auswertung nicht immer optimal funktionierte, konnten sich die Endinger hinten auf Torhüter Spuler verlassen, der sein Team im Spiel hielt und verdient als Best Player ausgezeichnet wurde. Der Zweitorevorsprung hatte lange Zeit Bestand (48. Min., 22:20), dann schaltete das Team von Trainer Sarac noch einmal einen Gang hoch und vergrösserte die Führung auf vier Tore. Am Ende stand ein 29:25-Sieg.

Für die Surbtaler geht es nun am Ostersonntag weiter. Dann wartet das zweitplatzierte Chênois, das am Wochenende gegen Baden knapp das bessere Ende für sich behielt. (az)