Handball Nach dem Befreiungsschlag gegen Emmen wartet auf Endingen mit dem Leader nun ein schwerer Brocken Endingen gastiert am Samstag beim unangefochtenen NLB-Tabellenführer Stäfa. Die Zürcher zeigen eine beeindruckende Konstanz und empfehlen sich als Aufstiegskandidat Nummer 1 für die höchste Liga.

Jérôme Portmann (14) und die Endinger wollen an die Leistung gegen Emmen anknüpfen. Bild: Pedro Gisin

Der Sieg gegen Emmen vom vergangenen Sonntag hat den Endingern gutgetan. Nicht nur, weil sie sich zum Tabellenende wieder etwas Abstand verschaffen konnten, sondern auch wegen der Art und Weise, wie der Erfolg zustande gekommen ist. Die Zuschauerinnen und Zuschauer im GoEasy unterstützten ihr Team über die gesamte Spieldauer lautstark. Dies war auch nötig, stand die Partie doch immer wieder auf Messers Schneide und hätte auf beide Seiten kippen können.

Zum Schluss konnten die Surbtaler die Partie gegen einen starken Gegner verdient für sich entscheiden und neben den zwei Punkten auch Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben tanken.

Ehemaliger Endinger im Tor von Stäfa

Mit Stäfa wird es Handball Endingen nun mit einem dicken Brocken zu tun bekommen. Die Zürcher stehen an der Tabellenspitze und konnten am Wochenende den Spitzenkampf beim 31:30 in der Badener Aue knapp mit einem Tor für sich entscheiden. 16 Siege stehen nur zwei Niederlagen und einem Unentschieden gegenüber, womit sich eine Diskussion um die Favoritenrolle bereits erledigt hat.

Mit Mathias Müller und Francesco Ardielli haben die Stäfner zwei Spieler in ihren Reihen, die beide bereits weit über hundert Tore für ihr Team erzielen konnten. Im Tor steht der fast zwei Meter grosse Christian Amrein, der im Surbtal auch schon sein Spuren hinterlassen hat. Er stand von 2015 bis 2017 zwischen den Pfosten der Surbtaler.

Überraschung nur mit geschlossener Teamleistung

Für Endingen wird der Erfolg nur über eine geschlossene, solidarische Verteidigungsleistung und einen mutigen Auftritt im Angriff führen. Wenn die Rückraumline Giovanelli, Koncul, Grzentic gemeinsam an die Leistungsgrenze gehen kann und es den Torhütern Gross und Spuler gelingt, ihre Fangquote Richtung 30 Prozent zu heben, dürfen die Surbtaler mit einer Überraschung liebäugeln. (az)