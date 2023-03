Handball Die Endinger empfangen den direkten Tabellennachbarn – bei der letzten Begegnung fielen 83 Tore Vor heimischem Publikum geht es um vier Punkte: Handball Endingen spielt am Samstag gegen Handball Emmen auf.

Beim Spiel vor heimischen Publikum gegen Baden hat Endingen knapp verloren. Bild: Henry Muchenberger

Vor rund fünf Monaten haben sich die beiden Teams in der Hinrunde in Emmen um Punkte gestritten. 47 Tore sahen die 250 Zuschauer bis zur Pause und zum Schluss stand es 42:41 für die Innerschweizer. Obwohl Endingen auf sechs Spieler verzichten mussten: Mit einer solchen Verteidigungsleistung war an diesem Tag nichts zu gewinnen. Unterdessen stehen sowohl Emmen (11.) und Endingen (10.) im hinteren Drittel der Tabelle und beide Teams konnten in den vergangenen Spielen nicht wirklich überzeugen. Umso mehr steigt der Druck, am kommenden Sonntag endlich die wichtigen Punkte einzufahren, um in die einstelligen Tabellenplätze vorzustossen.

Handball Emmen hat mit den vier U19-Nati Akteuren Wolfisberg, Lang, Röttges und Steenaerts hungrige Spieler in ihren Reihen. Regisseur Schelbert und Kreisläufer Gavranovic bringen die nötige Erfahrung in die noch junge Mannschaft, die sich als Farmteam von QHL-Leader HC Kriens Luzern unbedingt im Mittelfeld der NLB etablieren möchte.

Mit einem Sieg gegen Handball Emmen könnten die Surbtaler in dieser Vier-Punkte-Partie das 83-Tore Spiel aus der Hinrunde etwas vergessen machen und einen unangenehmen Konkurrenten auf Abstand halten. Trainer Sarac hat sich nach dem Spiel gegen Städtli Baden gewünscht, dass er wieder einmal mit einem vollständigen Team eine Spielvorbereitung angehen kann, um die Mannschaft möglichst gut auf den Gegner einstellen zu können. Ein einfaches Spiel wird es für die Endinger auf jeden Fall nicht. «Für uns sind alle Gegner stark», hat Sarac nach dem Baden-Spiel gesagt.

Für die Surbtaler gilt es nun, mit einem Sieg gegen Handball Emmen einen wichtigen Schritt nach vorne machen zu können. Das Spiel beginnt am Sonntag, 19. März um 18 Uhr in der GoEasy-Arena in Station Siggenthal. (az)