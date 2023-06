Handball Das ist das Fusionskader der HSG Baden-Endingen: Eine Mischung aus Routiniers, Talenten und Rückkehrern Nach dem Zusammenschluss der beiden Vereine steht das Kader für die kommende NLB-Saison. Die Mannschaft besteht fast ausschliesslich aus ehemaligen Städtli- oder Endingen-Spieler.

Mit dieser Mannschaft steigt die HSG Baden-Endingen in die Saison 2023/24. Bild: Pedro Gisin

Es geht Schlag auf Schlag: Nach der Logo-Enthüllung präsentiert die Handballspielgemeinschaft Baden-Endingen nun ihr Kader für die kommende Saison. Eine austarierte Mischung aus Routiniers und jungen Talenten soll für den sportlichen Erfolg sorgen.

Die Mannschaft startet mit insgesamt 19 Spielern in die Saisonvorbereitung. Jede Position sei mindestens doppelt besetzt, heisst es in einer Mitteilung. Mit dem Einbezug von Nachwuchsspielern gebe es gar noch mehr Optionen: «Wir wollen jungen Spielern, die sich in den Farmteams besonders stark entwickeln, auch eine Chance geben, NLB-Luft zu schnappen.», so Sportchef Urs Mrose.

Riechsteiner, Bühler und Zuber mit an Board

In puncto Zusammensetzung fällt die ausgewogene Mischung auf: «Wir haben eine gute Kombination aus jungen und erfahrenen Spielern.», sagt Trainer Björn Navarin. So sind beispielsweise Christian Riechsteiner (ehemals Handball Endingen) und Pascal Bühler (ex- Städtli 1) auch beide ehemaligen Captains Teil des neuen HSG-Kaders. Neben ihnen sollen weitere Spieler wie Amer Zildzic, Nino Grzentic oder Seppi Zuber ihre langjährigen NLB-Erfahrungen in das Team einbringen.

Top-Talente wie Jugendnationalspieler Maro Galovic, der wieder genesene Leon Bucher oder die Gebrüder Grau würden dem Kader weitere technische Qualitäten und Schnelligkeit hinzufügen. «Wir werden auf jeden Fall versuchen schnellen Handball zu spielen. Das fängt bereits in der Verteidigung an», betont Björn Navarin.

Auf der Torhüterposition setzt die HSG auf ein starkes Duo: Lars Gross kommt als junger und talentierter Goalie ins Team. Ausserdem konnte der Verein Simon Schelling in den Ostaargau holen. Er besitzt langjährige Nationalliga-A-Erfahrung. Der gebürtige Dietiker stand unter anderem für den BSV Bern zwischen den Pfosten.

Grossteil kommt aus Baden oder Endingen

Der neu geschaffene und leistungsstarke Kader zeichne sich auch durch den hohen Wiedererkennungswert aus: «Da ein Grossteil entweder bei Endingen oder Baden spielte, kannte man sich bereits vor der Fusion sehr gut. Im Training herrscht eine gute Atmosphäre und der gemeinsame Wille nach dem sportlichen Erfolg ist klar spürbar – jeder will seinen Beitrag an einer erfolgreichen ersten Saison leisten.», so Björn Navarin.

Mit Olufemi Onamade kommt zudem ein Altbekannter zurück in die Region. Der Linkshänder spielte vorletzte Saison bei Handball Endingen. Nach einer Saison bei St. Otmar St. Gallen verstärkt er nun die HSG am rechten Flügel.