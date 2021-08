Grosse Übersicht Wahlen im Zurzibiet: Das sind die Kandidaturen für die 16 Stadträte und Gemeinderäte Wer kandidiert am grossen Wahltag vom 26. September für Gemeinderat respektive Stadtrat im Zurzibiet? Das ist die grosse Übersicht zu allen 15 Gemeinden von Böttstein bis Zurzach sowie der Gemeinde Würenlingen.

(Symbolbild)

Ernst Weingartner/Keystone

Böttstein: ein freier Sitz – bisher noch kein Kandidierender bekannt

Ob sich eine Kandidatin oder ein Kandidat für den frei werdenden Sitz vor Ablauf der Frist angemeldet hat, war am Freitag nicht in Erfahrung zu bringen.

Nicht mehr kandidieren wird Sebastian Haus. Der Kundenberater der Raiffeisenbank Böttstein sitzt seit 2010 im Gemeinderat.

Ammann Patrick Gosteli, Vizeammann Bruno Rigo sowie Alex Meier und Alexa Cester treten wieder für ihr bisheriges Amt an.

Döttingen: ein freier Sitz – bisher noch kein Kandidierender

Für den frei werdenden Sitz haben drei Personen ihre Kandidatur angemeldet: Grossrätin Claudia Hauser (FDP), Thomas Angst (parteilos) und Andy Kohler. Der amtierende Vizeammann Peter Schödler (parteilos) und Gemeinderat Michael Mäder (SVP) kandidieren als Gemeindeammann. Als künftiger Vizeammann kandidiert Andy Kohler.



Der jetzige Ammann Peter Hirt hört Ende Dezember nach 20 Jahren als Gemeindevorsteher auf.

Gemeinderätin Ester Blum sowie die Gemeinderäte Michael Mäder und Steven Weill stellen sich für ihr bisheriges Amt zur Wiederwahl.

Endingen: ein freier Sitz – ein Kandidat

Alexander Wokaun (FDP) will es nochmals wissen und möchte für die FDP den frei werdenden Sitz im Gemeinderat erobern.

Gemeindeammann Ralf Werder, Frau Vizeammann Rebecca Spirig und Gemeinderat Andreas Meier stehen für eine Wiederwahl für ihr bisheriges Amt zur Verfügung. So auch Alessia Stampanoni (Verein Zurzibieter Frauen), die im März die Kampfwahl gegen Alexander Wokaun für sich entschied und somit Gerhard Schneider (FDP) ersetzte, der per Ende 2020 zurückgetreten war.

Gemeinderätin Esther Weiss-Knecht (parteilos) tritt nach einer Amtsperiode nicht mehr zu den Gesamterneuerungswahlen an.

Fisibach: zwei freie Sitze – bisher noch keine Kandidierenden

Zwei Gemeinderatssitze gilt es in Fisibach zu besetzen. Bis zum Ablauf der Anmeldefrist am Freitagmittag hat niemand seine Kandidatur bekannt gegeben.

Ammann Roger Berglas, Vizeammann Yves Niedermann und Gemeinderat Daniel Heiniger stellen sich für die nächste Amtszeit in derselben Funktion wieder zur Wahl.

Claudia Hirschi und Angela Ringger treten nicht mehr zu den Erneuerungswahlen am 26. September an.

Full-Reuenthal

Zu den Gesamterneuerungswahlen im September treten alle Mitglieder des Gemeinderates für ihr bisheriges Amt wieder an: Gerhard Hauser als Ammann, Josef Graf als Vizeammann sowie Manuela Fux, Theodor Sibold und Frank Stoll als Gemeinderatsmitglieder.

Ob noch weitere Kandidierende hinzukommen, gibt die Gemeinde am Montag bekannt.

Klingnau

Alle bisherigen Mitglieder des Stadtrates, Stadtammann Reinhard Scherrer (Die Mitte), Frau Vizeammann Elvira Mrose (FDP), Oliver Brun (parteilos), Kuno Schumacher (Die Mitte) und Patrick Güntert (parteilos), stellen sich für ihr bisheriges Amt zur Wiederwahl.

Ob sich noch weitere Personen zur Wahl angemeldet haben, war am Freitag nicht in Erfahrung zu bringen.

Koblenz

Alle Exekutivmitglieder stellen sich zur Wiederwahl in ihrer bisherigen Funktion: Ammann Andreas Wanzenried, Vizeammann Arnold Näf, Gemeinderat Markus Eschbach, Gemeinderätin Barbara Bilger und Gemeinderat René Spannagel. Weitere Kandidierende haben sich bis zum Ablauf der Anmeldefrist nicht gemeldet.

Leibstadt: ein freier Sitz – Gemeinde informiert am Montag

Wer für den frei werdenden Gemeinderatssitz kandidiert, gibt die Gemeinde am Montag bekannt.

Ammann Hanspeter Erne, Frau Vizeammann Silvia Brogli sowie die Gemeinderäte Lukas Schilling und Ferdinand Vögele stellen sich zur Wiederwahl. Gemeinderätin Sandra Fischer tritt nicht mehr zur Gesamterneuerungswahl an.

Lengnau: ein freier Sitz – Gemeinde informiert am Montag

Wer für den frei werdenden Gemeinderatssitz und als Vizeammann kandidiert, gibt die Gemeinde am Montag bekannt.

Marcel Elsässer (SP), Andrea Huser (CVP), Hanni Jetzer (FDP) und Vizeammann Viktor Jetzer (SVP) stellen sich für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung. Viktor Jetzer kandidiert zudem als Gemeindeammann. Zudem schlug die SVP-Ortspartei im Juni Patrick Müller als neues Mitglied des Gemeinderates vor.

Ammann Franz Bertschi verzichtet bei den Gesamterneuerungswahlen Ende September auf eine Kandidatur. Er sitzt seit 2002 in der Lengnauer Exekutive, davon vier als Vizeammann und die letzten sieben Jahre als Gemeindevorsteher.

Leuggern: ein freier Sitz – vier Kandidierende

Vier Männer kämpfen um den frei werdenden Sitz: Roland Felber (parteilos), Markus Frey (parteilos), Markus Vogel (parteilos) und Ulrich Vögeli (parteilos).

Vier der Bisherigen treten für ihr bisheriges Amt wieder an: Gemeindeammann Stefan Widmer, Vizeammann Susanne Keller und die beiden Gemeinderäte Peter Müller und Magnus Sieber.

Gemeinderat Robert Erne dagegen tritt nach sechs Jahren im Amt nicht wieder an.

Mellikon: ein freier Sitz – eine Kandidatin

Sabina Steiner möchte den freien Sitz im Gemeinderat erobern.

Von den fünf Mitgliedern des Gemeinderates treten mit Ausnahme von Lukas Böhler, der aus beruflichen Gründen nicht mehr antritt, alle wieder zur Wahl für im Herbst ihr bisheriges Amt an: Gemeindeammann Rolf Laube, Vizeammann Guido Jetzer, Gemeinderätin Christine Elmer und Gemeinderätin Conny Fuchs.

Schneisingen

Alle Exekutivmitglieder treten für ihr bisheriges Amt wieder an: Gemeindeammann Adrian Baumgartner, Vizeammann Franz Meier, Gemeinderätin Nicole Blaser, Gemeinderat Markus Schmid und Gemeinderat Markus Brunner.

Letzterer wurde im vergangenen Frühling gewählt und folgte auf Clara Suter, die ihren Rücktritt Ende 2020 bekannt gegeben hatte.

Weitere Kandidierende haben sich bis zum Ablauf der Anmeldefrist nicht gemeldet.

Siglistorf: zwei freie Sitze – drei Kandidierende

Für die beiden frei werdenden Gemeinderatssitze kandidieren gleich drei Männer: André Keller, Roman Frei und Christian Di Giorgio. Roman Frei kandidiert zudem für das Amt des Ammanns.

Vizeammann Daniel Blum und die beiden Gemeinderätinnen Stefanie Spahr und Claudia Liebing stellen sich für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung.

Gemeindeammann Stefan Schuhmacher und Gemeinderat Bernhard Rust kandidiert nicht mehr für die Gesamterneuerungswahl.

Tegerfelden: ein freier Sitz – zwei Kandidierende

Eine Frau und ein Mann möchten den frei werdenden Gemeinderatssitz erobern: Anya Berner (parteilos) und Fabian Zöbel (SVP). Gemeinderätin Karin Wiedemeier stellt sich als Frau Vizeammann zur Wahl.

Gemeindeammann Reto Merkli (parteilos), Gemeinderätin Karin Wiedemeier (parteilos), Gemeinderätin und Grossrätin Isabelle Schmid (Grüne) sowie Gemeinderätin Cynthia Lang (SVP) stellen sich für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung und treten am 26. September zur Erneuerungswahl an.

Vizeammann Pascal Zöbel (SVP) tritt nach zwölf Jahren im Gemeinderat von Tegerfelden auf Ende Jahr ab.

Würenlingen: ein freier Sitz – vier Kandidierende

Gleich drei Frauen und ein Mann kämpfen um den freiwerdenden Gemeinderatssitz: Lea Meier Roth (die Mitte), Manuela Smit-Voser (FDP/frauen-wuerenlingen), Carmen Spuler-Moser (parteilos/frauen-wuerenlingen) und René Schneider (SVP). Für die Finanz- und Protokollkommission kandidiert Barbara Di Santis.

Von den Exekutivmitgliedern treten Ammann Patrick Zimmermann (FDP), Vizeammann Roland Meier (parteilos), Gemeinderat Bernhard Meier (die Mitte) und Andreas Knecht (parteilos) wieder für ihr bisheriges Amt an.

Regula Schneider Frei (die Mitte) tritt nach über zehn Jahren im Gremium nicht mehr zu den Gesamterneuerungswahlen an.

Bad Zurzach, Baldingen, Böbikon, Kaiserstuhl, Rekingen, Rietheim, Rümikon, Wislikofen: bereits gewählt

Durch den Zusammenschluss der acht Gemeinden per 1. Januar 2022 reduziert sich die Anzahl Gemeinderatsmitglieder von 40 auf 7. Die Wahlen für das neue Gremium fanden bereits statt. Von den bisherigen Gemeinderätinnen und Gemeinderäte sind Vizeammann Peter Lude (parteilos, aktuell Vizeammann Bad Zurzach), Gemeinderat Peter Moser (CVP, Gemeinderat in Bad Zurzach), Esther Käser (parteilos, Gemeinderätin in Rekingen), Cyrill Tait (parteilos, Stadtrat in Kaiserstuhl) und Heiri Rohner (CVP, Ammann in Wislikofen) im künftigen Gemeinderat vertreten. Neu gewählt wurden der Ammann Andi Meier (parteilos) aus Böbikon und die Gemeinderätin Franzisca Zölly (parteilos) aus Bad Zurzach.