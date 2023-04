Gesundheit Zurzach Care hat eine neue Leiterin Marketing und Kommunikation Ab Juni ist Nadine Blum für Marketing und Kommunikation bei Zurzach Care zuständig. Zurzeit arbeitet sie noch bei der Hirslanden Klinik in Aarau.

Nadine Blum übernimmt die Leitung Marketing und Kommunikation bei Zurzach Care. Bild: zvg

Nadine Blum, aktuell Leiterin Marketing und Customer Relationship Management bei der Hirslanden Klinik Aarau, wechselt zu Zurzach Care: Sie übernimmt ab dem 1. Juni die Leitung Marketing und Kommunikation, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Wir sind hocherfreut, dass wir als Ersatz für Marietta Werder, die intern neue die Rolle der Geschäftsführerin der Region Zentralschweiz & Glarnerland einnimmt, eine Persönlichkeit wie Nadine Blum gewinnen konnten», lässt sich Marco Brauchli, Group CEO ad interim in der Mitteilung zitieren. Die Leitung Marketing und Kommunikation sei elementar für einen guten Auftritt gegen innen und aussen, weshalb die richtige Besetzung für den Unternehmenserfolg entscheidend sei. Mit Nadine Blum wisse Zurzach Care ab dem 1. Juni eine ausgewiesene Branchenkennerin mit viel Erfahrung in ihren Reihen.

Die vergangenen 16 Jahre arbeitete Nadine Blum bei der Hirslanden Klinik Aarau, zehn davon als Leiterin Marketing und Customer Relationship Management. «Dank ihrem strategischen Denken und den 25 Jahren Führungserfahrung wird sie das umgesetzte Rebranding in eine klare Positionierung der Marke auf dem Gesundheitsmarkt übersetzen und ihr Team sowie sämtliche Kommunikationsaktivitäten weiterentwickeln können», heisst es in der Mitteilung weiter. Das habe sie in ihrer Karriere mehrmals mit umfangreichen Re-Brandings und der Einführung agiler Teamstrukturen bewiesen.

Ebenso bringe Nadine Blum ein umfangreiches Netzwerk im Schweizerischen Gesundheitswesen mit sich. Neben der langjährigen Tätigkeit für die Hirslanden Klinik Aarau arbeitete sie auch für den Pharmakonzern Bayer AG sowie die Krankenversicherung Helsana Versicherungen AG. Daneben doziert sie seit 2016 das Fach Marketing inkl. digitales Marketing bei H+ Bildung.

Die zweifache Mutter verfügt über diverse CAS und einen EMBA in strategischem Management. «Wir sind überzeugt, dass wir mit Frau Blum nicht nur eine Person mit umfangreichem und fundiertem Fachwissen gefunden haben, sondern auch eine Teamplayerin, die mit der Abteilung die nächsten Entwicklungsschritte angehen kann», so Marco Brauchli. (az)