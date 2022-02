Gesundheit Nach Basel nun auch in Winterthur: Zurzach Care eröffnet weitere Rehaklinik Die Zurzibieter Unternehmensgruppe, die im Bereich Prävention, Behandlung, Rehabilitation und Reintegration spezialisiert ist, plant auf dem Campus der Privatklinik Lindberg (Swiss Medical Network) die erste Rehaklinik in der sechstgrössten Stadt der Schweiz.

Zurzach Care baut weiter aus. zvg

Vergangene Woche kündigte Zurzach Care an, im Sommer 2022 eine Rehaklinik im renommierten Basler Claraspital eröffnen zu wollen. Bis 2025 soll nun eine weitere Rehaklinik in Winterthur folgen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die geplante Klinik mit 80 Betten auf dem Campus der Privatklinik Lindberg (Swiss Medical Network) sei die erste Rehaklinik in der sechstgrössten Stadt der Schweiz. «Mit der Unterzeichnung des Kooperationsvertrags ist der erste Meilenstein erreicht worden.» Damit erhalte Winterthur eine Komplettversorgung im Bereich der Rehabilitation. Es schliesse sich eine wichtige Lücke in der Gesundheitsversorgung.

Das geplante Projekt der Unternehmensgruppe, die im Bereich Prävention, Behandlung, Rehabilitation und Reintegration tätig ist, decke das gesamte Angebot von der neurologischen über die kardiologische bis hin zur geriatrischen und muskuloskelettalen Rehabilitation ab. «Die Nähe zwischen Akutspital und Rehabilitation bringt vielerlei Synergien, insbesondere in der medizinischen Zusammenarbeit und bei der Infrastruktur», heisst es in der Mitteilung weiter.

Drei Viertel der Akutbehandlungen würden in Winterthur regional erfolgen, wie der Versorgungsbericht der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich zeige. Das Interesse an einer wohnortnahen Rehabilitation sei entsprechend gross. Das überdurchschnittliche Bevölkerungswachstum und der dadurch erwartete Anstieg an Rehabilitationsfällen erfordere den Aufbau von neuen Angeboten.

Das bekräftigt Dr. Serge Altmann, Group CEO von Zurzach Care: «Mit unseren Rehakliniken und Ambulanten Zentren verfolgen wir das Ziel, medizinische Dienstleistungen in Wohnortnähe anzubieten», lässt er sich in der Mitteilung zitieren. «Dank der Zusammenarbeit mit Swiss Medical Network können wir der Winterthurer Bevölkerung ein komplettes und hochwertiges Rehabilitationsangebot anbieten – unabhängig von ihrem Versicherungsstatus. Es ist überfällig, diese Versorgungslücke zu schliessen.» (az)