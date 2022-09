Gesundheit Das Zurzibiet hat eine neue Spitex: Die Mitglieder sagen Ja zur Fusion Spitex Surbtal-Studenland und Spitex Bad Zurzach schliessen sich zur Spitex Nord Ost Aargau (NOA) zusammen. Das haben die Mitglieder an zwei ausserordentlichen Versammlungen entschieden.

Der neue Vorstand der Spitex NOA von links: Christine Morshuis, Petra Viel, Markus J. Schmid, Ursula Brändli und Severin Schwaller. Bild: Louis Probst

Die ausserordentlichen Generalversammlungen der Spitex Bad Zurzach und der Spitex Surbtal-Studenland – die am Donnerstag in Lengnau gleichzeitig stattfanden – haben sich praktisch einstimmig für den Zusammenschluss ausgesprochen. Die 21 anwesenden Mitglieder der Spitex Bad Zurzach genehmigten den Fusionsvertrag unisono. Die anwesenden 61 Mitglieder der Spitex Surbtal-Studenland hiessen den Vertrag mit 60 Stimmen gut, ohne Gegenstimmen, aber bei einer Enthaltung, die als Nein-Stimme gezählt wird.

Mit dem Zusammenschluss der beiden Vereine, der von einer Projektgruppe unter Co-Leitung von Rebecca Spirig und Markus J. Schmid vorbereitet worden ist, soll nicht nur der politischen Realität nach dem grossen Gemeindezusammenschluss im Zurzibiet Rechnung getragen werden.

Die Fusion soll auch, wie die Vorstände der beiden Vereine betonen, Chancen für die gemeinsame Weiterentwicklung des Leistungsangebotes und die laufende Verbesserung der Dienstleistungen eröffnen.

Schliesslich ist der Zusammenschluss auch angesichts der Herausforderungen zu sehen, denen alle Spitex-Organisationen gegenüberstehen: den steigenden Anforderungen durch die Zunahme der ambulanten Behandlungen; der steigenden Nachfrage nach Spezialisierung und nicht zuletzt dem zunehmenden Fachkräftemangel.

Mit dem Zusammenschluss der beiden Vereine, der gemäss Vertrag sofort wirksam wird, entsteht – im zweiten Anlauf, nachdem vor wenigen Jahren eine Fusion nicht zustande kam – eine Spitexorganisation, die unter dem Namen Verein Spitex Nord Ost Aargau, kurz Spitex NOA, mit 54 Mitarbeitenden eine Region mit rund 23'000 Menschen betreut.

Dem regional ausgewogenen Vorstand gehören unter dem Präsidium von Markus J. Schmid (Schneisingen), Ursula Brändli (Zurzach), Christine Morshuis (Zurzach), Severin Schwaller (Endingen) und Petra Viel (Ehrendingen) an. Den Vorsitz der Geschäftsleitung übernimmt Gabriel Bürgisser, der bisherige Geschäftsführer des Spitex-Vereins Surbtal-Studenland.

Alle Mitarbeitenden der bisherigen beiden Vereine werden weiterbeschäftigt. Die beiden Spitex-Standorte in Ehrendingen und in Bad Zurzach werden weiterbetrieben.

Vorläufig unverändert bleiben auch die recht unterschiedlichen Ansätze der Pro-Kopf-Beiträge der Gemeinden (Spitex Bad Zurzach 99, respektive 100 Franken; Spitex Surbtal-Studenland 55 Franken). Die Beiträge lassen sich allerdings nicht so einfach vergleichen. Auf eine Frage aus den Reihen der Spitex Surbtal-Studenland erklärte ein Mitglied der Projektgruppe:

«Wir sehen eine Übergangsfrist von drei Jahren. Am Ende muss es einen Satz geben. Heute eine Antwort auf die Frage nach der Höhe dieses Satzes zu geben, wäre jedoch unseriös. Aber es werden nicht 55 Franken sein.»

Spitex soll gemeinnützige Aktiengesellschaft werden

In einem nächsten Schritt steht jetzt die geplante Auslagerung des operativen Betriebs in eine gemeinnützige Aktiengesellschaft, die Spitex NOA AG, an. Über die Gründung dieser Aktiengesellschaft werden die Mitglieder des neuen Vereins bereits in der ersten Hälfte des kommenden Jahres zu befinden haben.

«Es wartet ein gerütteltes Mass an Arbeit an den Vorstand und die Mitarbeitenden der Spitex NOA», stellte jedenfalls Markus J. Schmid fest und versicherte: «Die Bevölkerung der Region soll durch die neue Spitex-Organisation einen Mehrwert haben.»